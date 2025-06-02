Спецоперація «Павутина»: як атака СБУ по російських аеродромах вплине на боєздатність рф

Служба безпеки України 1 червня провела масштабну спецоперацію під назвою «Павутина» на території російської федерації, під час якої було завдано масованого удару по декількох російських військових аеродромах.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, українські ударні дрони атакували аеродроми «Бєлая», «Дягілєво», «Олєнья» та «Іваново», знищивши понад 40 літаків, серед яких А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

В СБУ зазначили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ «Павутина», складає 7 млрд доларів.

Пізніше стало відомо, що керівництво України заздалегідь повідомило адміністрацію президента США Дональда Трампа про проведення цієї спецоперації. За словами неназваного українського чиновника, на планування та підготовку спецоперації пішло понад року.

РЕКЛАМА

Він додав, що ударні безпілотники були запущені з вантажівок, які паркувались поблизу російських авіабаз. Причому, одна з них розташована в Сибіру, за чотири з гаком тисячі кілометрів від України.

Як написав у своєму Телеграм-каналі військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, росія вже не зможе компенсувати втрату стратегічних бомбардувальників-ракетоносців, які 1 червня були знищені або пошкоджені.

За його словами, літаки Ту-95МС, Ту-22М3 і Ту-160 у сьогоднішній росії не виробляють.

РЕКЛАМА

«На сьогоднішній день росія не виробила жодного, абсолютно нового, з нуля, літака Ту-22М3 або Ту-160, тільки доробок з часів СРСР. Фактично, все те, що було пошкоджено і знищено сьогодні, не підлягає відновленню і, тим більше, компенсації новим виробництвом», — написав експерт.

На думку авіаціонного експерта Богдана Долінце, втрати росії залежать від того, наскільки серйозно було пошкоджено той чи інший літак. Це буде відомо через декулька днів, після появи супутникових знімків.

Долінце також пояснив, що рф на сьогоднішній день не має можливості виготовляти нові літаки. І це означає, що росіяни на багато років втратять спроможність використовувати ці борти.

«Якщо говорити саме про стратегічну авіацію, то дійсно стратегічна авіація є компонентом ядерної тріади росії. Тобто мова йде про літаки-носії ядерної зброї. Тому росія дуже боїться втрати, ушкодження цих літаків. Якщо, звісно, мова йде про ушкодження, наприклад, Ту-95, то це менш суттєва втрата для росії, адже ці літаки є морально застарілими, і у разі, наприклад, конфлікту з НАТО, вони достатньо швидко можуть бути знищені», — зауважив експерт.

РЕКЛАМА

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», експерт вважає, що спецоперація СБУ «Павутина» перетворила російську ядерну зброю просто на склад майбутніх ядерних відходів.

212

Читайте нас у Facebook