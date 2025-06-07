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Окупанти сховали Ту-160 біля Америки: туди фура з дронами не доїде
На свіжих супутникових знімках авіабази та цивільного аеропорту «Анадырь» («Угольный») на Чукотці, зафіксована поява Ту-160. Його переправили туди після успішної української операції «Павутина». Авіабаза знаходиться за 6,6 тисяч кілометрів від України. Але ще 2 червня цього літака там не було, й росіяни взагалі не тримали на ній свою стратегічну авіацію, пише defence-ua.
Тому вірогідною причиною появи саме на цій авіабазі російського Ту-160 є спроба його врятувати від дій Сил оборони України. Як зазначають аналітики, відстань не є перешкодою для дронів, що під'їжджають на фурах. Вантажівка просто не доїде, бо доріг туди немає.
Лише тимчасові маршрути для екстремальних експедицій на всюдиходах. А вся логістика побудована на авіасполученні та обмеженому морському судноплавстві під час відкритої навігації.
За словами журналістів, росіяни будують десь по 10 км нової траси з один рік.
Варто зазначити, що авіабаза «Анадырь» знаходиться лише у 500 км від кордону США та рф. Втім, у кремлі вирішили, що так безпечніше.
Раніше «ФАКТИ» писали, що операція під назвою «Павутина» стала свіжим нагадуванням лідерам найсучасніших армій світу, що найсерйозніші загрози сьогодні не обмежуються їхніми звичайними суперниками з дорогим озброєнням. Натомість рої невеликих, готових до використання дронів можуть миттєво знищити військову техніку на мільярди доларів. Те, що сталося в росії, може статися і у США або будь-де інде.490
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