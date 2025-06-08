Позбувся багатьох зрадників: ЗМІ про те, що допомогло втілити «Павутину»

Зухвалі атаки безпілотників на віддалені бази, де розміщені російські стратегічні бомбардувальники, стали «серйозним ляпасом по владі росії», сказав 42-річний Василь Малюк, голова СБУ.

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«Наші удари триватимуть доти, доки росія тероризуватиме українців ракетами та безпілотниками «Шахед», — додав він.

Ніщо не зрівняється з увагою всього світу, яку привернули напади 1 червня, організовані українською спецслужбою, пише The Guardian.

«Я впевнений, що операції СБУ під керівництвом Василя Малюка стануть предметом книг та фільмів, — сказав виданню один офіцер СБУ на умовах анонімності. - Тому що порівняно з тим, що зараз робить Служба безпеки, Голлівуд нервово курить осторонь».

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Якою б не була фізична ціна, відеозапис 117 безпілотників, що злітають з дахів вантажівок, щоб завдати удару вглиб росії (і без допомоги західної зброї), завдав психологічного удару.

«Він бульдог, — сказав один високопоставлений український чиновник, який тісно співпрацював з Малюком. — Він не інтелектуал, він не розмірковує і не вагається. Він цілеспрямований. Але він не злий — це важливо. Часто ті, хто очолює такі організації, є злими. Малюк не хоче нікому завдати шкоди, але він знає, що іноді йому доводиться це робити».

Однією з хороших ознак операції «Павутина» є те, що інформація не витікала, зауважив один високопоставлений співробітник української Служби безпеки:

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«Він позбувся багатьох зрадників. Не всіх, бо це неможливо. Але багатьох».

Малюк також особисто цікавився підрозділом «Альфа» в СБУ, який проводить операції на передовій та за нею, де він регулярно буває. За даними служби, з лютого СБУ знищила майже 2000 танків, понад 3000 бронетехніки та безліч літаків, ракетних систем та військових об'єктів, включаючи склади боєприпасів, а також понад 30 нафтопереробних заводів.

Загальновизнано, що сам Малюк не придумав би операцію «Павутина», але він вмів бачити потенціал і мав прихильність президента.

«Ця ідея народилася глибоко всередині служб безпеки, — сказав Іван Ступак, працівник СБУ з 2004 по 2015 рік. - І ця ідея пішла безпосередньо до пана Малюка. Йому вона сподобалась. І була ще одна перешкода — президент Зеленський. Була велика ймовірність, що пан Зеленський відхилить цю ідею, але він переконав президента».

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Юрій Бутусов, військовий журналіст, сказав, що Малюк також забезпечив проведення операції, ігноруючи ієрархію та просуваючи молодих агентів та людей, схильних до ризику. На відміну від декого на чолі влади, він зосереджувався на виграші у війні, а не на фракційних суперечках в адміністрації, вважає журналіст.

«Малюк надав свободу дій та ресурси для просування дуже рішучих, дуже відповідальних лідерів, деякі з яких дуже молоді люди, — сказав Бутусов. — Вони схильні до ризику. Він дуже відрізняється від інших людей при владі. Він відкидає політичний вплив, економічні та бізнес-інтереси».

Джерела в уряді заявили, що не вірять в те, що саме Малюк вирішив розголосити деталі операції до такої міри. «Зеленському потрібна увага ЗМІ, він її їсть і п'є», — сказало одне урядове джерело.

Додамо, що після операції «Павутина» росіяни перевели уцілілі стратегічні бомбардувальники аж на Чукотку, за 6,6 тисячі кілометрів від України, в надії, що фури з дронами туди не доїдуть.

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