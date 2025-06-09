Рівненщина вночі пережила наймасштабнішу атаку з початку вторгнення: що відомо про наслідки

В ніч на 9 червня росія знов атакувала Україну дронами та ракетами. Вибухи лунали на Київщині, Тернопільщині, Рівненщині, Полтавщині, Черкащині, у Харківській, Сумській та Донецькій областях.

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За даними моніторингових каналів, для нападу на Україну росія використала:

— крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс з району Саратовської області рф;

— крилаті протикорабельні ракети Х-22 з 4х бортів Ту-22м3 з акваторії Чорного моря рф;

— балістичні ракети 9м723 ОТРК «Іскандер-М"/KN-23, запущені з Брянської та Курської областей рф;

— аеробалістичні надзвукові ракети Х-47м2 комплексу «Кинджал».

— БпЛА типів «Шахед-Герань» «Гербера» та імітаційного призначення.

Телеграм-канал «Николаевский Ванек» повідомив вранці 9 червня, що «весь обстріл був по черговому аеродрому. Всього було близько 10 ракет з ТУ-95мс та 2 «Кинджала».

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«Енергетичну інфраструктуру не чіпали. Є пошкодження цивільної інфраструктури в різних галузях, інформації про загиблих на даний момент у мене немає. Дубно — красені», — додав він.

Як видно з повідомлень, головною ціллю масованого комбінованого удару стала Рівненщина, яка пережила найжорстокішу атаку за війну.

В області під час повітряного удару рф була поранена одна цивільна людина. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

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«Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена. Величезна вдячність за професіоналізм нашим силам ППО, які знищили велику кількість ворожих цілей. Більше інформації про наслідки нічної атаки — згодом», — повідомив він у дописі.

Також Коваль зауважив, що на місці працюють представники Сил оборони та інших служб.

Мер Рівного також зазначив, що сьогодні вночі була наймасштабніша атака на Рівненщину - десятки «шахедів» та ракети атакували регіон.

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За його словами, дуже потужно росіяни атакували Дубно.

«Дубно, як ви? Ви прийняли на себе левову частку цього удару. Сил вам і витримки.

Ми разом. Кремлівський карлик б'ється в істериці, бо відчуває безсилля. Нас не зламати. Тримаймо стрій!» — написав він у соцмережі.



У Миргородському районі Полтавської області внаслідок падіння уламків БпЛА було пошкоджено лінію електропередач.

«Енергетики оперативно відновили електропостачання завдяки резервній лінії. Подальші ремонтні роботи заплановані протягом дня. Дякую фахівцям за роботу», — повідомив керівник ОВА Володимир Когут.

У Києві внаслідок російської атаки ошкоджено офісну будівлю у Дарницькому районі, повідомив керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Нагадаємо, в ніч проти 7 червня Харків зазнав найпотужнішої атаки різними засобами нападу — КАБами, ракетою та десятками дронів-камікадзе. За даними МВС, в місті постраждали 18 людей, серед яких — двоє дітей. Троє людей загинули. Вдень 8 червня росіяни знов завдали удару по Харкову — били КАБами. Одна людина загинула, більш ніж 40 отримали поранення.

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