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Успішна атака ЗСУ на аеродром «Саваслєйка»: в Генштабі повідомили про ураження літака-носія «Кінджалів»
В ніч на 9 червня, коли українські дрони завдали ударів по оборонному заводу у столиці Чувашії Чебоксарах, також було уражено літаки на російському аеродромі «Саваслейка».
Про операцію повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
«У ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, завдали ураження по аеродрому „Саваслейка“, що у Нижегородській області рф», — йдеться у повідомленні.
Як відомо, росія використовує цей аеродром для ударів по території України. З нього регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинджал».
«За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34). Результати бойової роботи уточнюються», — додали в Генштабі.
Тим часом, міноборони рф заявило, що в ніч на 9 червня російська ППО нібито знищила і перехопила 49 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу. Зокрема, 13 БпЛА нібито збили над Нижньогородською областю рф.
Як повідомляли «ФАКТИ», днями в Курській області росії українські захисники збили російський винищувач Су-35.83
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