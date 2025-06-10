Заборона маркетингових угод: нардеп Кузьміних уникає теми цін на ліки, але заговорив про «зайві аптеки»

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Сергій Кузьміних, якого ЗМІ називають одним із головних прихильників повної заборони маркетингових договорів на фармацевтичному ринку, не може пояснити, чому ціни на ліки не знизилися. Замість цього він намагається змістити фокус — почав говорити про те, що «аптек забагато» і «загрозу монополізації». Про це свідчить його допис у FB.

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«Заборона маркетингу не зупинила розвиток ринку. Навпаки, мережі відкривають нові аптеки, попри гучні заяви про зворотне. Схоже настав для Закону „Про аптечну діяльність“, гармонізованого з європейським законодавством — як за змістом, так і за принципами», — написав нардеп.

Як відомо, з 1 березня 2025 року заборонено укладання маркетингових договорів між виробниками ліків і аптеками. Ця ініціатива на мала стати кроком до зниження цін на медичні препарати — виробники мали припинити платити аптекам за маркетинг, а заощаджені кошти спрямувати на зменшення вартості ліків. Однак ціни на більшість препаратів не знизилися, а подекуди навіть зросли.

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У своєму дописі депутат акцентував, що «два місяці» заборонені маркетингові договори, хоча з 1 березня пройшло вже понад три місяці, і уникнув теми зниження цін. Натомість він наводить інші тези: про активне зростання аптечного сегмента та монополізацію ритейлу.

Нагадаємо, як писали ЗМІ, на черговій нараді у травні щодо регулювання маркетингових послуг у МОЗ підтвердили, що заборона на укладення маркетингових угод між аптеками та виробниками не вплинула на ціни на ліки, окрім тих, які потрапили до списків МОЗ.

Заборона маркетингових договорів, вважають експерти, просто знищила систему знижок і доступних цін, яка існувала за рахунок співпраці аптек і виробників, а не знизила ціни на ліки.

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У своїх дописах Кузьміних намагається вдарити по аптеках і переключити увагу з провалу ініціативи на зручні теми: «забагато аптек», «монополізація». Він послідовно продовжує відстоювати власну позицію. У своїх публічних заявах парламентарій вкотре наголошує, що причиною високих цін є «надмірна кількість аптек та маркетингові угоди».

Зокрема, він закликає до закону, який обмежить конкуренцію і зачистить ринок від невигідних гравців. Така «реформа», ймовірно, вигідна тільки окремим великим виробникам.

«Сьогодні в Україні працює 18 400 аптек — це близько 88% від довоєнного рівня. І це — попри війну, втрату інфраструктури, обстріли. Це забагато для нашого ринку. В Україні дуже багато аптек — не мої слова, це висновок аналітичної компанії», — написав нардеп.

Раніше ЗМІ оприлюднили версію, що ховається за боротьбою нардепа Кузьміних за доступні ліки.

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