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«Україна — це лише крок на шляху на Захід»: німецькі спецслужби зробили попередження
У Федеральній розвідувальній службі Німеччини переконані, що росія хоче повернути НАТО до радянської епохи, та мають «розвідувальні докази». кремль звертається до Заходу, однак керівник Федеральної розвідки Бруно Каль радить утриматися від переговорів. Він хоче стримати й інших.
«Федеральна розвідувальна служба застерігає від недооцінки експансіоністських амбіцій росії. Ми впевнені та маємо розвідувальні докази того, що Україна — це лише крок на шляху на Захід, — заявив Каль у подкасті Table. Briefings. — У москві є люди, які більше не вірять, що стаття 5 НАТО працює. І вони хотіли б її перевірити».
У матеріалі, який також називають «Справа Альянсу», зазначається, що напад на одну країну НАТО вважатиметься нападом на всіх партнерів і призведе до спільного оборонного зобов'язання.
росія хоче «вигнати Америку з Європи, і вони використовуватимуть будь-які необхідні для цього засоби», додав глава розвідувальної служби.
«Щоб досягти цього, росії не потрібно розпочинати масштабні бомбардування чи розгортати танкові армії, — зазначив Каль. — Достатньо відправити „маленьких зелених чоловічків“ до Естонії, щоб нібито захистити пригноблені російські меншини. Ми повинні враховувати це й докласти зусиль, щоб бути таким стримувальним фактором, щоб путін навіть не розглядав ці ідеї».
Він не вважає переговори між Заходом і росією перспективними.
«Немає жодних ознак того, що путін змінив свій спосіб мислення у своєму агресивному підході до розв’язання цієї проблеми. Найбільш безкровний спосіб запобігти війні — це стримування», — зазначив Бруно Каль.
Раніше «ФАКТИ» писали, що глава зовнішньої розвідки Німеччини назвав термін, який потрібен рф для нового нападу, зазначивши, що у зоні ризику будуть країни Балтії, Північна Європа.227
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