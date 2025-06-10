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росія пошкодила Софійський собор в Києві під час нічного терору (фото)
Під час масованого удару з повітря, який росіяни завдали по Києву та Одесі у ніч проти 10 червня, в містах постраждала не лише інфраструктура та житлова забудова.
Як повідомляють в Мінкульті, вибуховою хвилею пошкоджено тинькований карниз центральної абсиди східного фасаду пам’ятки архітектури ХІ століття Софійського собору, внесеного до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
«Інтер'єр пам’ятки, на щастя, пошкоджень не зазнав. Однак, будь-які вібраційні навантаження, спричинені вибухами, можуть створити загрозу для цілісності конструкцій пам’ятки, яка постійно перебуває в зоні підвищеного ризику через регулярні масовані атаки ворога на столицю України», — додали в міністерстві.
А в Одесі пошкоджень зазнала Одеська кіностудія, яка є одним із найстаріших кінематографічних осередків у Європі. Там постраждали виробничі корпуси, склади з костюмами та реквізитом, історичні декорації, технічний автотранспорт.
На жаль, повністю було знищено декорації до національного фільму «Довженко», присвяченого видатному українському режисерові.
Охорона оперативно погасила пожежу. Також вдалося врятувати більшість унікальних артефактів. Ніхто із співробітників кіностудії не постраждав, але один з них цієї ночі залишився без власного дому.
«Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття — це душа всієї України. Агресор продовжує вбивати Одесу, людей та культурну спадщину. Вночі постраждала Одеська кіностудія — місце, де творилось українське кіно», — зазначив міністр Микола Точицький.
Цього разу росіяни застосували для удару по Україні крилаті та балістичні ракети, а також більше 300 ударних дронів. Основною ціллю ворога був Київ.
Фото Мінкульту301
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