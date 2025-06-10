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Ціль — Київ: загарбники вдарили сотнями «Шахедів», балістикою та крилатими ракетами

9:54 10 червня 2025
Росіяни застосували північнокорейську балістику для удару по тилових містах. Фото ДСНС

У ніч на 10 червня противник атакував Україну 322-ма засобами повітряного нападу, основним напрямком удару був Київ.

В Повітряних силах ЗСУ уточнили, що російські загарбники застосували 315 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (рф).

Ударні дрони були запущені напередодні увечорі, а вже вночі до них додалися й ракети:

  • 2 балістичні ракети KN-23 з Воронезької області (рф);
  • 5 крилатих ракет «Іскандер-К» з Курської області (рф).

В ПЗ ЗСУ зазначили, що основним напрямком удару була столиця України — місто Київ.

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За попередніми даними, станом на ранок 10 червня протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника (220 збито вогневими засобами, 64 — локаційно втрачено):

  • 213 БпЛА типу Shahed (безпілотники інших типів) збито вогневими засобами, 64 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 2 балістичні ракети KN-23;
  • 5 крилатих ракет «Іскандер-К».

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) — у 16 локаціях.

На черговий прояв тероризму з боку росіян, які атакували цивільну інфраструктуру та житлову забудову, відреагував президент Володимир Зеленський.

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«Російські удари ракетами та „Шахедами“ гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню — масовані удари „Шахедами“, крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина», — зазначив він.

Раніше військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначав, що ворог обрав нову тактику терору українських населенних пунктів, концентруючи багато засобів нападу на одній цілі. Так було з Харковом, Луцьком та Тернополем, а наразі й з Києвом.

Фото ДСНС

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