У вівторок, 10 червня, Юпітер переходить в знак Раку, завдяки чому представники 5 знаків Зодіаку відчують на собі позитивні зміни. А як буде складатися тиждень у інших людей, розповідає Таро-прогноз від видання Metro.

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Козеріг — «Десятка Жезлів»

Цього тижня варто уникати зайвого навантаження. Дозвольте собі відпочинок і не перевантажуйте себе домашніми справами — все й так добре. Літо — чудовий час для паузи: відмовтеся від масштабних ремонтів чи значних витрат. Просто насолоджуйтеся тим, що вже маєте. Це допоможе вам краще зрозуміти справжні пріоритети в житті.

Водолій — «Шістка Кубків»

У період з 9 по 15 червня вас може охопити ностальгія за минулим — дитинство, рідні місця та спогади. Ви можете захотіти повернутися у знайомі куточки або додати нотки минулого у свій нинішній простір: переїхати, придбати антикваріат чи створити сімейний фотоколаж.

Риби — «Диявол»

Настав час переглянути старі звички, які вже не приносять користі. Ви могли застрягти у рутині, що стосується дому, фінансів чи ремонтів. Зверніть увагу на організацію свого простору: позбудьтеся зайвого, оновіть середовище та проведіть генеральне прибирання. Це принесе відчуття контролю, покращить атмосферу і допоможе заощадити кошти.

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Овен — «Закохані»

Ви стикаєтеся з внутрішнім конфліктом, вагаючись щодо важливого рішення. Суперечність між бажаннями та сумнівами створює напруження. Настав час ухвалити рішення, щоб позбутися стресу та впорядкувати думки. До кінця місяця необхідно зробити вибір і більше не вагатися.

Телець — «Шістка Пентаклів»

Зверніть увагу на баланс обов’язків у домашніх справах. Якщо ви берете все на себе або перекладаєте завдання на інших, це може призвести до напруження. Чіткий та справедливий розподіл відповідальності допоможе створити гармонію та комфорт у домі.

Близнюки — «Трійка Пентаклів»

Цей тиждень сприятливий для спільної роботи над проєктами. Важливі досягнення можливі завдяки командним зусиллям, а не одиночній праці. Спільна діяльність дозволить створити щось стійке та значуще, сприятиме обміну ідеями та покращенню середовища.

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Рак — «Королева Мечів»

Важливо розробити чіткий план дій, щоб ваші зусилля принесли бажані результати. Ви прагнете досягти мети, проте без конкретної стратегії ризикуєте діяти хаотично. Зараз ідеальний час, щоб визначити кроки, стабілізувати ситуацію і знайти внутрішній спокій.

Лев — «Дев'ятка Пентаклів»

Ваші амбіції щодо дому потребують часу для реалізації. Ви створюєте ідеальне житло для себе, і хоча шлях може бути довгим, кожен крок наближає вас до мети. Не зупиняйтесь, адже ваші мрії варті зусиль і неодмінно здійсняться.

Діва — «Верховна Жриця»

Ваша розумова активність вимагає місця для тиші та спокою. Ви могли приглушувати власні справжні бажання, але тепер настав час дати їм простір. Прислухайтеся до себе й дозвольте реалізувати те, що вам дійсно потрібно.

Терези — «Колісниця»

Ця карта символізує рух та нові можливості. Можливо, ви розмірковуєте про своє майбутнє житло і те, де має бути ваш дім. Липень може стати вдалим моментом для змін, але поки що зосередьтеся на візуалізації своєї ідеальної оселі.

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Скорпіон — «Трійка Мечів»

Цього тижня варто очистити енергетику свого дому. Відчиніть вікна, запаліть пахощі та уявіть, як важка енергія виходить разом із димом. Можна також використовувати звук — постукування по склянці або оплески. Білий колір, кристали та свічки допоможуть створити сприятливу атмосферу.

Стрілець — «Лицар Кубків»

Ваш життєвий простір має відображати вашу свободу та життєрадісність. Нехай у домі буде місце для розваг, яскравих моментів та приємних спогадів. Життя в ізоляції не для вас, тому зробіть простір таким, щоб кожен день приносив нові емоції та радість.

Як писали «ФАКТИ», фахівці зі Східних гороскопів склали прогноз на тиждень (з 9 по 15 червня). Гороскоп допоможе уникнути помилок та залучити удачу в потрібний момент.

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