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Ціна впала у 1,5 раза: один з головних овочів подешевшав на 30 гривень за 10 днів
Після появи на ринку капусти нового врожаю на полицях магазинів стало дуже багато молодої картоплі. Як результат — відбулося помітне зниження цін порівняно із травневими. Про це свідчать дані порталу Мінфіну, згідно з якими середня ціна на молоду картоплю становить близько 58 гривень. Це більш як на 30 гривень менше, ніж останнього весняного місяця.
Так, середня ціна на молоду картоплю у травні становила 89 гривень, тобто різниця — близько 33 гривень, або не менш ніж у 1,5 раза. Очевидно, що таке падіння цін пов'язане з різким зростанням постачання картоплі врожаю поточного року на ринок, і його досить багато, тобто погода ніяк не вплинула на врожай.
Водночас ціни на збережену раніше картоплю та її рожеві сорти навіть дещо зросли — з 34,75 до 37 грн та з 41 до 43,4 грн за кг відповідно. Ймовірно, це пояснюється зниженням запасів цих видів картоплі на тлі зростання пропозиції молодих овочів. Тож у майбутньому слід очікувати подальшого падіння цін на картоплю.
Для порівняння: у червні 2024 року молода картопля в Україні в середньому коштувала 38,8 грн, тобто цього року вона коштує навіть дешевше. Як показує статистика, пік падіння цін на цей овоч настає у липні, іноді у серпні.
Раніше «ФАКТИ» пояснювали, чому українська молода картопля дорожча за імпортну, привезену з Єгипту.
Фото Pixabay551
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