Чому ціни на молоду українську картоплю вдвічі вищі, аніж на завезену з Єгипту: роз’яснення фахівця

Нещодавно «ФАКТИ» писали про фермера з Полтавщини, який відроджує вирощення спаржі, забороненої більшовиками. А чи багато ми знаємо про таку звичну картоплю? Ігор Чечітко вже півтора десятка років очолює українське представництво Нідерландської селекційної компанії HZPC Royal Group, яка більше 120 років займається селекцією і насінництвом картоплі. Приводом для розмови з фахівцем стала поява на ринках України молодої картоплі, вирощеної вітчизняними фермерами. Нам було цікаво, де її вирощують, чому вона така дорога і чи безпечно її вживати. Попутно в ході інтерв’ю ми з’ясували, що колорадські жуки не є проблемою в картоплярстві, а тому селекція за цією ознакою не в пріоритеті. Дізнались про те, в чому відмінність картоплі для виробництва чіпсів і чому в Україні наразі відсутня переробка на картоплю фрі. А також про найкорисніший спосіб приготування цього бульбоплоду й про те, який сорт картоплі рекомендують вживати для схуднення.

Бульбам не дають дозріти

— Але, насамперед, Ігорю Петровичу, розкажіть, залишки яких хімікатів можна знайти в молодій картоплині.

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— Якщо говорити саме про молоду картоплю, і особливо картоплю з теплиць чи тунелей, то її збирають до моменту поширення та розвитку хвороб. Відповідно, застосовувати якісь пестициди сенсу немає. А отже, така молода картопля є цілком безпечним продуктом. Загалом, професійне виробництво картоплі — це досить дорогий бізнес. Тому професійні фермери намагаються мінімізувати застосування пестицидів і використовують їх лише тоді, коли це дійсно необхідно.

Ігор Чечітко очолює українське представництво Нідерландської селекційної компанії HZPC Royal Group, яка більше 120 років займається селекцією і насінництвом картоплі

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— Яким способом її вирощують, аби вже у квітні вона з’явилася у продажу?



— Насамперед використовують дуже ранні сорти з раннім бульбоутворенням та швидкою динамікою наростання бульб. Але, звісно, щоби картопля на нашому ринку з’явилася у кінці квітня-початку травня, її висаджують у лютому в плівкових теплицях або трішки пізніше у березні під агроволокно.

— Що впливає на ціну вітчизняної молодої картоплі? Ось уже пару тижнів вона на ринку тримається у межах 70−80 гривень, при тому, що молоду єгипетську можна придбати в супермаркеті за 30−40.

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— Це вже ціна почала падати. Деякий час тому вона перевищувала 100 гривень за кілограм. Погоджуюсь, на перший погляд, така ціна здається зависокою. Але це і продукт не масовий, попит на нього відносно невеликий. Його купують в незначних кількостях, щоби поласувати.

Основною причиною такої ціни продукту є його висока собівартість. Насамперед, молода картопля потребує багато ручної праці. Це і підготовка та прогрівання насіннєвого матеріалу, його попереднє пророщування тощо. Потім йде акуратна (щоби запобігти обламуванню паростків) ручна чи напівручна посадка. Здебільшого у плівкових теплицях майже не застосовується механізація, можливо, за винятком мотоблоків. Також фермер несе суттєві витрати на утеплювальні матеріали, крапельну стрічку, електроенергію. Приблизно через 40 днів після сходів виробник почати збирати і реалізовувати свій урожай. Зазвичай дуже ранні сорти до цього часу встигають сформувати не більше 15−17 тонн урожаю на один гектар. Тобто, це в половину менше, аніж якби картоплі дали повністю дозріти у відкритому ґрунті без зрошення. А при умові двох-трьох дощиків у сезон вона дала б 40−50 т/га, а то й більше.

Одне слово, вітчизняну молоду картоплю у квітні на ринках постачають з відносно невеличких тепличок, де використовують багато ручної праці. Це не якесь високотоварне виробництво.



Картопля молода

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Чому єгипетська картопля дешевша? Насамперед, тому, що її збирають після повного дозрівання, на піку врожайності. Більша урожайність, більший вал, відповідно, суттєво нижча собівартість і нижча ціна.

— На який ультраранній сорт ви порадили б звернути увагу?

— Безперечним лідером є сорт нідерландської селекції «Коломба». Вітчизняні фермери віддають йому перевагу, оскільки він має вищу урожайність порівняно з іншими, дає чудову якість бульб, з гладенькою красивою шкірочкою та ніжним, навіть дещо солодкуватим присмаком. Крім того, м’якуш бульби не темніє, що є також важливою ознакою для молодої картоплі.

Картопля сорту «Коломба»

До речі, під час дегустацій, які ми періодично проводимо, «Коломба» завжди входить в трійку найсмачніших сортів.

Разом з тим, не всі знають, що це ще й дієтичний сорт. Років 15 тому компанія HZPC отримала номінацію на міжнародному конкурсі PotatoEurope за розробку концепції SunLite. Згідно з нею, сорти містили на 25% менше калорій, аніж інші, й при цьому зберігали гарний смак. Створити такий сорт, який був би низькокалорійним і смачним, дуже непросто, оскільки смак картоплі визначає, власне, комплекс речовин (амінокислоти, білки, цукри тощо), які входять до складу її сухої речовини. А концентрація сухих речовин у значній мірі зумовлюють калорійність картоплі. Тому зазвичай дієтичні сорти несмачні. Але нашій компанії вдалося створити низку сортів з дієтичними властивостями та гарним смаком. Окрім «Коломби», це «Каррера» та «Адора».

Картопля у теплиці

Смак картоплі є також і сортовою ознакою. Тому коли хочете споживати саме смачну картоплю, звертайте увагу на сорт.

Крім того, важливим є і спосіб приготування картоплі. Якщо хтось полюбляє картоплю запікати, то раджу звернути увагу на наші сорти «Камелія», «Лусінда», «Моцарт». Любителям смаженої картоплі можу порадити «Сагіту», «Челенджер» чи «Інноватор».

Зазвичай, вважається, що для смаження найкращими є сорти з підвищеним вмістом сухих речовин на крохмалю. І це дійсно так. Але, якщо ви бажаєте поласувати дійсно смачною смаженою картоплею, спробуйте все-таки «Коломбу». Переконаний, такої ніжної смакоти ви ще не куштували.



Чіпсів поменшало, замороженої картоплі фрі як не було, так і немає

— У травні по всій території України пройшли рясні дощі. Це до врожаю картоплі?

— Дощі це дуже добре! Голландці говорять, що для фермера дощ — це дармові гроші з неба. Картоплю можна назвати своєрідним «контейнером для збирання води», бо вона на 80% складається з води. Та якщо у перші фази розвитку картопля розвивається за рахунок запасів води, що міститься в посадковій бульбі, то в подальшому, їй потрібна волога в ґрунті. Загалом перший пік потреби води для цієї культури настає через 30−40 днів після посадки, коли рослина починає формувати столони (кореневі пагони), від чого залежить кількість бульб під кущем. Та все ж найбільша потреба у воді для картоплі настає з фазою бутонізації-цвітіння. Саме на цьому етапі бульби картоплі починають стрімко збільшуватися у розмірах, тому рослині потрібно активно звідкись качати вологу.

Збирання картоплі

— Минулого року стояла засуха, і неврожай картоплі сильно вдарив по гаманцю українців. Ціни на найпопулярніший овоч практично цілий рік не опускались нижче 30 гривень за кілограм. Але дефіцит продукції виробникам на руку?

— Це лише на перший погляд здається, що в умовах недостачі продукції і високої ціни фермери багатіють. Давайте пам’ятати, що підвищення ціни спричиняє недобір урожаю. При цьому, картопля це чи не найзатратніша культура при вирощуванні. В умовах посушливого минулого сезону інвестиції в один гектар цього овоча склали в середньому 180−200 тисяч гривень. Незалежно від того, зібрав фермер 20 тонн з одного гектара чи 40. Із-за несприятливих погодних умов минулий рік був дуже складним для картоплярів, вони отримали суттєво нижчий вал та гіршу якість врожаю. А є ще витрати на зберігання та сортування… Звідси й така ціна. Крім того, варто пам’ятати, що ціни на картоплю, які ви бачите в супермаркетах та на ринках, суттєво вищі за ціни, за якою торгові мережі купують картоплю у фермерів.

— Як позначились воєнні дії на галузі овочівництва?



— Звісно, посівні площі зменшились у порівнянні з довоєнними часами. Зменшилась загальна виробників сільськогосподарської продукції, які є основними постачальниками овочів у супермаркети й магазини. Підприємства Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, які пережили окупацію, потребують часу і коштів на відновлення. Ми втратили значну частину родючого зрошувального півдня, який був лідером у виробництві овочів, зокрема, картоплі. Тому ситуація не проста. Але весь світ переконався, що українці це незламна нація. Відбудуємо, відновимо, розмінуємо і будемо працювати далі.

Низка виробників з окупованих регіонів змогли релокувати свій бізнес до інших регіонів. Скажімо, тепер кавуни та дині у нас вирощують від Чернігівщини до Закарпаття. А раніше це був переважно південь України. Нині ж основними регіонами вирощування картоплі є північні області, Дніпропетровщина, Львівщина та Тернопільщина. Тому без картоплі ми не будемо.

— Але я чула, заводи з виробництва чіпсів зупинилися…

— В Україні працюють три великі заводи з виробництва картопляних чіпсів. У 2022 році у їхній роботі виникла певна пауза, оскільки технологічний ланцюжок було розірвано. Деякі з них відновили свою роботу ще в 22-му році, деякі — у 23-му. Виробничі потужності збережено, робочі колективи також. Переконаний, що нині ці підприємства працюють за жорсткими протоколами безпеки. Хай і не на повну потужність, але створюють смачний продукт, пожвавлюють наш картопляний ринок, і це добре!

— На чіпси йдуть якісь особливі сорти бульб?



— Чіпсова картопля — це окрема тема. Отримати якісні чіпси можна лише зі спеціальних сортів. От чи звертали ви увагу, що коли смажите картоплю вдома, вона темніє. А відкриваєте пачку чіпсів — всі мають світло-жовтий колір. Причина в цукрах! Як ми вже говорили, 80% картоплі це вода, а 20% — сухі речовини, які складаються переважно з крохмалю. А крохмаль це різновид цукру. Виробляти чіпси з низькокрохмалистих сортів неможливо, оскільки вони не дають належної якості, скибочки не будуть хрусткими. Смажити сорти з високим вмістом крохмалю теж на варіант, оскільки чіпсові скибочки будуть темними. Тому для чіпсових сортів важливий середній або більш підвищений вміст сухих речовин при низькому вмісті цукрів. У цих протиріччях базових параметрів і полягає придатність сорту для переробки на чіпси.

Картопля готова до відправки споживачам

Вимоги до сортів, що використовуються для виробництва картоплі фрі, здебільшого, ті ж самі. Головна відмінність у розмірі й формі бульби. Якщо для чіпсів потрібні сорти з округлими бульбами 35−55 мм в діаметрі, то для переробки на картоплю фрі є важливим великий розмір та овальна або видовжена форма бульб. До речі, основним сортом, що використовує McDonalds у Європі, є сорт нашої селекції «Інноватор».

Однак, на жаль, сьогодні в Україні відсутні підприємства, що переробляють бульби на картоплю фрі.

— Це так важливо?

— Звісно, в усьому світі переробка бульб на фрі є локомотивом картопляного сектору. Загалом, 80% картоплі що вирощується у світі, переробляється. І щонайменше, 70% з них іде на переробку на картоплю фрі. Водночас це дуже дороге і затратне виробництво. Тому світові переробники не поспішають заходити в Україну, враховуючи ризики та умови, в яких ми наразі живемо і працюємо.

Маленькі Нідерланди годують пів світу

— Компанія, яку ви очолюєте, є представником лідера світового ринку в галузі селекції та насінництва картоплі з Нідерландів. Чому, до речі, найякісніший посадковий везуть саме з цієї країни?

— Нідерланди мають помірний клімат та значну кількість опадів, що сприяє вирощуванню картоплі. Це невеличка морська країна, і значна частина полів із насіннєвою картоплею розташована біля морського узбережжя. Це створює несприятливі умови для розвитку і поширення попелиць, які є переносниками вірусних захворювань. А саме вірусні хвороби є одним з головних чинників виродження картоплі. Крім того, в країні діють жорсткі фітосанітарні та карантинні обмеження. Якщо до цього додати ефективні методи розмноження насіннєвого матеріалу, то в комплексі виходить чудовий результат, і насіннєва картопля з Нідерландів користується попитом в усьому світі.

Селекцією картоплі в Європі займаються не більше 10 компаній, однією з яких є HZPC Royal Group. Ми постачаємо насіннєву картоплю до 100 країн світу, із загальним обсягом виробництва близько 1 млн тонн.

Варто сказати, що селекція, тобто створення нових сортів картоплі, є доволі складною і дуже дорогою справою. Наприклад, створення нового сорту займає 10−12 років. За цей час загальний обсяг витрат складає понад 3 мільйони євро! Загалом, у процесі створення кожен сорт аналізується за 60-ма ознаками. Це додаткові витрати, але завдяки цьому нам удається зрозуміти призначення і перспективи нових сортів. Бо помилки і створення посередніх обходяться надто дорого. Тому кожна селекційна компанія, що займається картоплею, працює максимально фахово і якісно.

— Скільки сортів картоплі ви завозите в Україну?

— У нашому реєстрі понад 20 сортів різних за групами стиглості та призначенням: ранні, середні, пізні, з червоною чи білою шкірочкою… Все, чого що потребує український ринок… Забезпечуємо цим посадковим матеріалом практично всі великі, середні та навіть невеликі агропідприємства України.

Але діяльність нашого представництва не обмежуються лише продажами насіннєвого матеріалу. Ми активно консультуємо фермерів щодо технологій вирощування, разом обираємо найбільш придатні сорти для конкретних умов, намагаємся працювати на успіх наших клієнтів. Ми завжди ділимося своїм досвідом з нашими виробниками, адже зацікавлені в їхньому успіху. На жаль, наразі не маємо можливості працювати з городниками чи дачниками. Хоча й розуміємо, що цей сектор дуже ємкий і має суттєвий потенціал, а сільські мешканці також потребують якісної посадкової картоплі. Але питання логістики для такого сектору дуже складне і ми поки що не бачимо шляхів його вирішення.

Сортову картоплю, яку ми завозимо до України, виробники висаджують на насіннєвих площах для подальшого розмноження. Залежно від категорії імпортованої картоплі (еліта чи перша репродукція), цикл розмноження складає один-два роки, після чого репродукований матеріал висаджують для товарних цілей.

Чому така, на перший погляд, складна схема? Насамперед, вартість імпортованої посадкової картоплі надто висока, щоби висадити її, а восени просто з’їсти. Це прямий шлях до банкрутства. Саме тому найбільш раціональним підходом є придбання певного об’єму насіннєвої картоплі високих репродукцій, її подальше розмноження, що зумовлює зниження вартості репродукованого посадкового матеріалу, а потім масова його висадка на товарні цілі.



— У картоплі багато хвороб?

— Вона є дуже ласим об’єктом для збудників хвороб: грибкових, бактеріальних, вірусних. Ґрунтові — ризоктоніоз, парша, збудники сухих гнилей, чорна ніжка тощо — вражають підземні частини рослини. Фітофтороз та альтернаріоз уражують бадилля. Окремі хвороби контролювати досить легко, але, скажімо, паршу звичайну можливо контролювати лише опосередковано.

— Цікаво, чи виведуть колись сорт, стійкий до колорадського жука?

— Відкрию вам велику таємницю: колорадський жук — одна з найменших проблем у картоплярстві. Можна сказати, взагалі не проблема. Достатньо однієї, максимум двох хімічних обробок, щоб її вирішити. Щоправда, існують кілька сортів картоплі, які колорадський жук їсть слабше, ніж інші. Але вони мають суттєво нижчий потенціал урожайності. Тоді в чому сенс таких сортів?!

— Насамкінець, скажіть, в якому вигляді приготовлена картопля найкорисніша?

— З точки зору харчової цінності, запечена зі збереженою шкірочкою, оскільки значна кількість корисних речовин знаходиться під самою шкіркою тоненьким шаром. Зазвичай при чищенні він зрізається.

Картопля відварена в мундирі, також не втрачає цінні для нашого здоров’я речовини.

Але не забуваймо, що картопля дуже цінний постачальник клітковини та вітаміну С, які містяться у всій бульбі та значною мірою залишаються в ній навіть після термічної обробки. Дієтологи давно довели, що картопля — дуже цінний продукт для харчування людини.

За ступенем розварюваності сорти поділяють на чотири категорії: А, B, C, D. Де А — не розварюється, D — розварюється повністю. Переважна ж більшість сортів належать до проміжних категорій АВ або В. У Європі на полицях супермаркетів кожна з цих категорій має свій колір упаковки. Відтак споживач знає: якщо йому потрібно зварити пюре, то треба обрати бульбу в жовтій упаковці; для запікання чи смаження — в інших кольорах. Загалом, для перших страв та салатів підходять сорти, які не дуже або слабо розварюються. Для пюре — які розварюються добре. Переважна більшість сортів, які пропонуємо ми українським споживачам, розварюється досить добре. Тому смакуйте нашою картоплею!

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що спонукало б’юті-майстриню міжнародного рівня зайнятися птахофермою.

На фото у заголовку картопляр Ігор Чечітко серед поля картоплі

Фото надані Ігорем Чечітком

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