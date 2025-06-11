Стали у пригоді тільки в Африці: бронетехніку, створену для фсб, купувати більше ніхто не хоче

У той час як ЗСУ користуються надійними бронеавтомобілями, що рятують життя десанту, росіяни змушені перекидати свою техніку на африканський континент, оскільки вона легко знищується в Україні та нікому не потрібна. Йдеться про БПМ-97 «Выстрел», що засвітився в Малі.

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Про це пише військовий експерт Андрій Харук, який відзначив наявність бронеавтомобіля в колоні «Африканського корпусу» рф у Малі. Йдеться про декілька варіантів цієї бронетехніки.

Як пише експерт, «Выстрел» створювався для прикордонників, підпорядкованих фсб, і роботи над ним починалися двічі — у 1997-му та на початку 2000-х. При цьому сам бронеавтомобіль не представляє собою нічого цінного, ба більше, з сучасної точки зору машина дуже примітивна, навіть архаїчна. Так, протикульове бронювання на рівні 60-х років минулого століття, великі вікна, що ще більше послаблюють захищеність, абсолютна відсутність протимінного захисту. У підсумку вийшла десятитонна машина місткістю 6 осіб з різними варіантами озброєння.

У 2005-му році цю техніку вдалося продати Казахстану та Азербайджану, але швидко з'ясувалася жахлива якість виробництва — рвався кардан, ламалися ресори, з'явилися тріщини в броні… Зрештою, Казахстан відмовився від вже замовлених броневиків, і їх купило міноборони рф, але в результаті їх назвали БПМ-97 (бойова прикордонна машина) і передали фсб для озброєння прикордонної охорони.

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Всього в рф налічується трохи більше 100 одиниць цієї техніки, що разом із сумнівними бойовими характеристиками призвело до їх рідкісного використання проти ЗСУ, які знищили 2 та захопили 3 «Выстрела».

Цікаво, що в Малі опинилися БПМ-97 з бойовим модулем БМ-2, озброєні 30-мм гарматою 2А42, 7,62-мм кулеметом ПКТ та 30-мм автоматичним гранатометом АГ-17, що є найбільш озброєним варіантом техніки. Ймовірно, тим самим окупанти хочуть справити гарне враження, що має згладити марність цієї техніки в боротьбі проти України.

Цікаво, що окупанти вважали за краще відправити «Выстрелы» в Африку, незважаючи на те, що після втрати 15 тисяч бронемашин у війні проти України вони штурмують позиції ЗСУ часто на звичайних «Жигулях».

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