Практично незнищенний: турецький БТР витримав 5 попадань FPV-дронів і врятував екіпаж

У той час як російська бойова техніка через свою слабку броню обзаводиться кустарною — у вигляді автомобільних покришок, ЗСУ мають нову техніку, захист якої часом показує майже дива. Наприклад, турецький колісний бронетранспортер Kirpi.

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Як повідомляє військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, БТР Kirpi витримав 5 влучань FPV-дронів. При цьому техніка могла б взагалі уціліти, але, судячи з усього, бронеавтомобіль наїхав на міну, зупинився й тільки після цього був знищений дронами, коли вже не міг рухатися.

За словами експерта, в росії обурилися, що на 1 турецький БТР ЗСУ довелося витратити відразу 5 FPV-дронів, коли він вже стояв.

Також Олександр Коваленко підкреслив, що «у низки російських коментаторів постало питання, скільки FPV-дронів у середньому потрібно для знищення штурмового „буханця“, „копійки“ або мотоцикла з двома суїцидниками та повним баком бензину».

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«Як так вийшло, що українська армія продовжує роз'їжджати броньованим транспортом, а «друга армія» пересіла на жерстяні відра з болтами. Ну, а турецький Kirpi просто ТОП. На моїй пам'яті це перша верифікація такої кількості витриманих бронеавтомобілем ударів FPV-дронів. Хоча в українських виробників броньовики анітрохи не гірші, той же «Козак-2» від НВО «Практика» або СБА «Новатор» від «Українська бронетехніка», — резюмує військовий оглядач групи «Інформаційний спротив».

Зауважимо, що це далеко не перший випадок феноменальної живучості турецького БТРу. Так, ще у листопаді один Kirpi підірвався на міні та отримав пряме влучення снаряда. Хоча сама техніка й вийшла з ладу, ні екіпаж, ні десант усередині не постраждали.

Крім живучості, Kirpi має ще й важливу перевагу у вигляді бойового модуля, що дистанційно керується з корпусу БТРа, що також забезпечує безпеку стрілку з кулемета 12,7 мм або 7,62 мм, яким озброюється бронетранспортер.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що предмет особливої гордості російських військових, БМП-3, за більшістю параметрів програє американській БМП Bradley M2A2 ODS SA, а переваги техніки рф реально майже не використовується через їхню марність.

Фото у заголовку з відкритих джерел

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