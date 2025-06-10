Після чергової ракетної атаки на українські міста народний депутат Петро Порошенко закликав надати ЗСУ ракети великої дальності. Натомість, він за часів своєї каденції сам раніше блокував створення таких озброєнь та розвалював обороноздатність країни. Про це пише політичний експерт Валентин Гладких.

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Так, за словами Гладких, цинічно виглядає вимога Порошенка озброїти Україну ракетами зараз, коли за часів свого президентства він зробив все можливе, щоб розвалити обороноздатність України.

«За Порошенка його кум Свинарчук налагодив постачання контрабандних запчастин з націнкою в 200−300%. Це був лише один з низки оборонних скандалів зі знищення ВПК, в яких „сивочолий“ відігравав ключову роль. Порошенко це все покривав, фактично запрошуючи путіна напасти на Україну: вибухи на шести (!) військових складах у 2015−2018 роках, коли Україна втратила понад 210 000 тонн боєприпасів — близько 40% усіх боєприпасів держави. Саботаж Порошенком створення ракетного комплексу „Нептун“, який після його каденції почали виробляти і потопили ним крейсер „москва“. Знову таки ж, саме „Лєнкузня“ Порошенка продавала Держприкордонслужбі свої ж броньовані машини за завищеними цінами з відкатами та надприбутками», — пише Гладких.

На думку Гладких, теперішні вимоги Порошенка забезпечити ЗСУ ракетами великої дальності є «політичним цинізмом, до якого неможливо звикнути».

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Гладких у своєму дописі зазначає, що «у 2016 році, коли Порошенко був президентом, мав бути ухвалений 5-річний план оновлення підприємств оборонно-промислового комплексу і виготовлення сучасної зброї. Програму Порошенко так і не затвердив, хоч Кабмін схвалив концепцію, а РНБО поставила чіткі терміни. Це чітка відповідь на сьогоднішні вимоги „сивочолого“. Тому найбільш доречними з боку Порошенка були б пост покаяння і явка з повинною за держзраду», — написав Гладких.

Як повідомлялось, за останній рік рівень недовіри українців до лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка зріс до рекордних 70%. Зокрема, ставлення суспільства до Порошенка ще більше погіршилось після санкцій та справи про держзраду.

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