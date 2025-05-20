За останній рік рівень недовіри українців до лідера «Європейської солідарності» Петра Порошенка зріс до рекордних 70 відсотків. Зокрема, на його думку, ставлення суспільства до Порошенка ще більше погіршилось після санкцій та справи про держзраду. Це може свідчити про запит українців на справедливе покарання для політика, вважає політичний експерт Валентин Гладких.

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Зокрема, Гладких прокоментував останнє опитування КМІС, згідно з яким рівень довіри знизився до 25% проти лютого 2024 року, коли Порошенку довіряв 31% опитаних респондентів.

Водночас, згідно з опитуванням, частка тих, хто не довіряє колишньому президенту, зросла до 70%. Примітно, пише Гладких, що зростання недовіри до політика відбулося після запровадження щодо нього санкцій та відкриття справи про державну зраду.

«Зростання недовіри до Порошенка до 70% означає, що українці вимагають справедливого покарання для політика. Саме такі показники свідчать про те, що люди вірять слідству та закону, а не Порошенку. Люди чітко сигналізують: Порошенко — не жертва, він — співучасник злочинів», — прокоментував Гладких.

Гладких пише, що «цікаву тенденцію показує свіжа соціологія КМІС: рівень довіри до лідера держави зростає, а от до усіх, хто діє за принципом „чим гірше країні, тим краще йому“ — падає».

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Серед головних причин, які вплинули на ставлення, зокрема, до Порошенка, на думку Гладких, це — торгівля з росією, постійні корупційні скандали, розкішний спосіб життя політика та його родини під час війни.

«Порошенко зрадив. І не просто зрадив. Він проміняв Україну на криваві гроші путіна. Він обіймав диктатора, а потім зі сльозами нагороджував героїв посмертно, а потім знову торгував з росією. Його діти проміняли Україну на лакшері-життя в Лондоні. Для нього держава, як і для путіна — джерело ресурсів. Українці вважають його та таких, як він — паразитами, які десятиріччями тягнуть всі соки з держави. Свинарчуки, офшори, Мальдиви, „сліпі трасти“ та Липецькі фабрики, сини-ухилянти та піар на крові, шмаття Лоро Піана за майже 1 млн на фільмі про закатованих в Бучі, заробіток з донатів українців, ница спроба через суд переписати картини російських художників на дружину, і понад мільярд доларів заробітків у війну. Порошенко роками торгував з тим, хто вбиває наш народ, а сьогодні, поки країна страждає, живе найкращі роки свого життя. Поки Україна ховає своїх синів та доньок. Ось чому всі ненавидять Порошенка. Ось чому переконані: він має сидіти», — написав Гладких у соцмережі.

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Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) проводилось упродовж 2−12 травня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1010 респондентів.

Нагадаємо, 13 лютого були запроваджені санкції проти ряду олігархів та політиків, які створювали загрозу національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України та сприяли терористичній діяльності. До списку, серед інших, увійшов і Петро Порошенко. Зокрема, політика звинувачували у фінансуванні терористів (купівля вугілля з ОРДЛО); торгівлі у війну з росією, спільному з Медведчуком та росіянами незаконному відчуженні нафтопроводу у держави тощо.

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