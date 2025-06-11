Лікнеп для автомобіліста: як розпізнати неякісний бензин

В Україні ціни на бензин залишаються високими, що збільшує ймовірність потрапити на неякісне паливо. Прагнення заощадити може призвести до непередбачених витрат на ремонт. Тому важливо знати, як виявити сурогатне паливо в домашніх умовах. Паливний експерт поділився п’ятьма ключовими ознаками низької якості пального, пише «Твоя МАШИНА».

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Так, якісний бензин має прозорий вигляд із легким світло-жовтим відтінком. Якщо паливо каламутне або містить осад, це вже тривожний сигнал. Найгірше, коли бензин темний або має незвичні яскраві кольори — це може свідчити про наявність сторонніх домішок.

Також бензин має свій характерний різкий запах, який важко з чимось переплутати. Якщо ж ви відчуваєте запах аміаку або інші нетипові аромати, це може означати, що в паливі присутні небезпечні розчинники чи технічні рідини.

Всі знають, що бензин має високу летючість. Для перевірки якості можна провести простий тест: капніть краплю бензину на чистий аркуш паперу. Якщо паливо якісне, крапля швидко випаровується, залишаючи мінімальну пляму. Якщо ж крапля довго не зникає або залишає жирний слід, це свідчить про сурогат.

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Якщо ви вже залили неякісне паливо, сам двигун повідомить вам про це. Ознаки поганого бензину — це складний запуск, нестабільна робота на холостих обертах, детонація під навантаженням і підвищена витрата пального.

Також варто пам’ятати, що кожне паливо має свій термін придатності. Вже через 3−6 місяців зберігання бензин може втратити свої властивості. Тривале зберігання, особливо в баку автомобіля, значно погіршує якість палива.

Як писали «ФАКТИ», Україна з травня перейшла на бензин зі спиртом, а саме — з біоетанолом.

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Фото: Рixabay

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