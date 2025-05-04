41.14 / 41.79 46.90 / 47.61
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Перевернутий чізкейк: новий тренд у приготуванні десертів

16:57 4 травня 2025
Рецепт перевернутого чізкейку від Валерії Велігури

Відома фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше розповіла, як приготувати смачний пиріг з грушею та камамбером, поділилася рецептом перевернутого чізкейку.

«Перевернутий чизкейк — це новий тренд у світі десертів! Готується без випікання та желатину», — написала вона.

Інгредієнти (на 2 форми діаметром 12 см або 1 велику форму діаметром 24 см):

Для ягідної начинки:
- 200 г будь-яких ягід
- 15 г цукру
- 10 г кукурудзяного крохмалю ⠀ 

РЕКЛАМА

Для основи:
- 300 г пісочного печива
- 115 г вершкового масла 

Для начинки:
- 350 г крем-сиру
- 50 г білого шоколаду
- 150 мл вершків 33%
- 30−40 г цукрової пудри
- 1 ч.л. ванільного екстракту

Спосіб приготування: 

Щоб приготувати ягідну начинку, цукор поєднуємо з крохмалем та додаємо до свіжих або розморожених ягід. Варимо на середньому вогні до загущення та даємо охолонути. 

РЕКЛАМА

Для приготування основи печиво подрібнюємо у блендері до стану крихти. Додаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо. Кладемо у розʼємну форму і формуємо бортики, а потім дно. Прибираємо у холодильник поки готуватимемо начинку.

Для приготування начинки крем-сир, розтоплений білий шоколад, вершки, пудру та ванільний екстракт збиваємо міксером до загущення. 

Далі збираємо десерт. Для цього у форму на основу з печива кладемо сирну масу формуючи дно з бортиками. В центр додаємо ягідну начинку і «закриваємо» сирною масою. Розрівнюємо, накриваємо плівкою і прибираємо у холодильник на 3−4 год, а краще на ніч. Подаємо та насолоджуємося! Смачного!

Як писали «ФАКТИ», минулого літа Валерія Велігура запропонувала фоловерам приготувати оригінальну страву з кабачків — торт.

РЕКЛАМА

66

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карта Таро «Колесо Фортуни». Фото Тarotguru

Близнюкам — «Колесо Фортуни», Рибам — «Колісниця», а Водоліям — «Королева Пентаклів»: Таро-прогноз та поради карт на 4 травня

герань

Рідке добриво для герані: після нього рослина буде квітнути рясніше, ніж зазвичай

попелиця на листях

Як позбутися попелиці без використання хімікатів: ці способи кожному стануть у нагоді

Східний гороскоп на тиждень з 5 травня до 11 травня

Тиграм Доля готує приємний сюрприз, а Козам — непростий вибір: східний гороскоп на тиждень 5 — 11 травня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту