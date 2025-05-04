Перевернутий чізкейк: новий тренд у приготуванні десертів

Відома фудблогерка Валерія Велігура, яка раніше розповіла, як приготувати смачний пиріг з грушею та камамбером, поділилася рецептом перевернутого чізкейку.

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«Перевернутий чизкейк — це новий тренд у світі десертів! Готується без випікання та желатину», — написала вона.

Інгредієнти (на 2 форми діаметром 12 см або 1 велику форму діаметром 24 см):

Для ягідної начинки:

- 200 г будь-яких ягід

- 15 г цукру

- 10 г кукурудзяного крохмалю ⠀

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Для основи:

- 300 г пісочного печива

- 115 г вершкового масла

Для начинки:

- 350 г крем-сиру

- 50 г білого шоколаду

- 150 мл вершків 33%

- 30−40 г цукрової пудри

- 1 ч.л. ванільного екстракту

Спосіб приготування:

Щоб приготувати ягідну начинку, цукор поєднуємо з крохмалем та додаємо до свіжих або розморожених ягід. Варимо на середньому вогні до загущення та даємо охолонути.

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Для приготування основи печиво подрібнюємо у блендері до стану крихти. Додаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо. Кладемо у розʼємну форму і формуємо бортики, а потім дно. Прибираємо у холодильник поки готуватимемо начинку.

Для приготування начинки крем-сир, розтоплений білий шоколад, вершки, пудру та ванільний екстракт збиваємо міксером до загущення.

Далі збираємо десерт. Для цього у форму на основу з печива кладемо сирну масу формуючи дно з бортиками. В центр додаємо ягідну начинку і «закриваємо» сирною масою. Розрівнюємо, накриваємо плівкою і прибираємо у холодильник на 3−4 год, а краще на ніч. Подаємо та насолоджуємося! Смачного!