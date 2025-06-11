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СБУ та поліція впритул займуться Львовом: до чого готуватися мешканцям та гостям міста
У Львові, де було схвалено рішення про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії рф проти України, з 12 по 16 червня СБУ проводитиме контррозвідувальні заходи.
Про це повідомили в Управлінні СБУ у Львівській області.
До безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції. Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.
Мета заходів — запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.
Зазначається, що безпекові заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.
«Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів громадян та огляд автомобілів. У випадку виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб, може проводитися їхня додаткова перевірка», — йдеться у повідомленні.
Водночас буде здійснюватись огляд територій та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.
В СБУ просять громадян з розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.
Нагадаємо, у березні СБУ затримала у Львові двох поплічників рф, які на замовлення ворога намагалися підірвати авто українського воїна.123
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