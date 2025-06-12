Близнюкам та Козорогам треба тримати себе в руках: гороскоп на 12 червня

Друга частина цього тижня обіцяє бути динамічною та повною контрастів. Астрологи вважають, що в цей час слова набувають сили, а почуття вимагають виходу.

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Що чекає на знаки зодіаку у четвер, 12 червня, йдеться у гороскопі, складеному для сайту ТСН.

Овен

В Овна мають відбутися ділові переговори з професійними та бізнес-партнерами. Зустрічі краще провести у неформальній обстановці — так набагато легше схилити їх на свій бік.

Телець

Тельцям краще відмовитися від підвищеної фізичної активності, щоб не спричинити неприємності, пов'язані з травмами, які вимагатимуть тривалого відновлення.

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Близнюки

Близнюки можуть відчувати у четвер перепади настрою. Щоб не виснажити нервову систему, потрібно стримувати емоції та намагатися дистанціюватися від неприємних співрозмовників.

Рак

Ракам потрібно постаратися знайти привід для радості, щоб покращити настрій не лише собі, а й оточенню.

Лев

Левам варто побудувати день так, щоб у ньому знайшлося місце і для роботи, і для відпочинку, щоб відновити сили й далі рухатися вперед.

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Діва

У Дів вдалий день — професійне питання, над яким ви давно працюєте, несподівано вирішиться. Рішення з'явиться несподівано і буде правильним.

Терези

Терезам доведеться завершувати старі справи і готуватися братися за нові. Але починати їх не варто, доведеться трохи зачекати.

Скорпіон

Скорпіонам доведеться всі проблеми вирішувати самостійно. Не варто делегувати іншим рішення навіть найменших й незначних завдань.

Стрілець

Стрільці на порозі здійснення одного з наймасштабніших та найграндіозніших проєктів. Важливо не прогаяти головне, щоб потім не переробляти.

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Козоріг

Козорогам зірки рекомендують тримати себе в руках, не дозволяти емоціям вихлюпуватися та впливати на результат.

Водолій

День сприятливий для офіційного оформлення шлюбу. Союз, укладений 12 червня, триватиме довго і буде щасливим.

Риби

Рибам не варто брати на себе багато завдань. Краще скласти план на день, делегувавши частину пунктів колегам по роботі.

Таро-прогноз для всіх знаків зодіаку на тиждень до 15 червня читайте на сайті «ФАКТІВ».

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