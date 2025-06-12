Виплати «заморозять»: в ПФУ пояснили, чому не варто накопичувати пенсію на банківській картці

В Україні пенсіонери можуть отримувати пенсійні виплати на банківську картку або через «Укрпошту». Іноді люди намагаються не відразу знімати пенсію, щоб накопичити певну суму.



Але подібне прагнення зберегти кошти може обернутися проти літніх людей, адже Пенсійний фонд України відстежує рух коштів на рахунках. Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак в етері «Телемарафону».



«Неактивність пенсійної картки протягом певного часу може стати причиною „заморожування“ виплат, — заявила чиновниця. — Якщо пенсіонер не користується коштами на банківській картці протягом тривалого часу, виплати можуть бути „заморожені“. Період „заморожування“ може настати вже після 6 місяців відсутності руху коштів по рахунку».

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Таке «заморожування» може тривати до трьох років. Важливо зазначити, що «заморожена» пенсія не скасовується остаточно, а лише призупиняється до з’ясування обставин. Проте, протягом цього періоду пенсіонер не матиме доступу до коштів.

Правило щодо «заморожування» не поширюється на пенсіонерів, які проживають на тимчасово окупованих територіях від 24 лютого 2022 року. Їхні пенсійні виплати залишаються на рахунку без обмеження в часі до можливості встановити контакт та з’ясувати обставини, за яких людина не користувалася грошима.

Щоб запобігти «заморожуванню», варто хоча б раз на місяць здійснювати будь-яку операцію за пенсійною карткою. Це може бути зняття частини коштів, розрахунок у магазині за покупки, оплата комунальних послуг або будь-яка інша транзакція, що підтверджує активність рахунку.

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«Якщо ви прагнете накопичувати пенсійні виплати, обговоріть з вашим банком інші, безпечніші та надійніші варіанти зберігання грошей. Це може бути відкриття ощадного рахунку або інший фінансовий інструмент, що не передбачає блокування коштів через відсутність руху», — порадили у Мінсоцполітики.

Регулярна мінімальна активність на картці дозволить уникнути незручностей та забезпечить безперебійне отримання пенсійних виплат.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у наступному році частина українців буде отримувати на 2 тисячі гривень більше.

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