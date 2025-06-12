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Будете купатися у щасті: кому зорі обіцяють процвітання з 12 червня
Українські астрологи вважають, що сьогодні, 12 червня, слова набувають сили, а почуття вимагають виходу.
Водночас зарубіжні фахівці впевнені, що цей четвер буде особливим днем для кількох знаків зодіаку. Саме з цього дня вони почнуть притягувати до себе удачу та увагу. Хто має всі шанси на процвітання, пише Styler з посиланням на Metro.
Діва
Діви повинні більше бути серед людей, розширювати соціальні зв'язки. Зараз ідеальний час для прогулянок та спілкування. Це допоможе вам знайти своє цікаве коло спілкування. Люди, які мають владу чи вплив, можуть стати вашими провідниками на шляху до нових звершень.
Терези
Для Терезів рух тільки вперед. Незабаром ви також зможете зробити реальністю те, про що давно мріяли. Тільки не бійтеся звертатися по допомогу. Зараз ідеальний час для налагодження зв'язків з тими, хто розділяє ваші цінності та цілі.
Скорпіон
Скорпіонам час пробувати щось нове. Не варто боятися просити поради в інших. Особливо в людей, які вже проходили подібне. У професійному житті не ігноруйте свої напрацювання. Якщо вони підказують вам скористатися можливістю, будьте сміливими та динамічними. День може стати для вас натхненням для нових звершень.
Також пропонуємо до вашої уваги пояснення від мольфара про те, чому в житті людини може припинитися потік багатства, і що потрібно робити для його відновлення.
А що чекає на знаки зодіака до кінця цього тижня, читайте на сайті «ФАКТІВ».1071
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Дівам — «Закохані», Терезам — «Світ», а Тельцям — «Королева Пентаклів»: Таро-прогноз та поради карт на 13 червня