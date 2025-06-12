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Загадкова каблучка на пальці доньки Джолі та Пітта спровокувала чутки про можливі заручини

21:30 12 червня 2025
Анджеліна Джолі з дочкою Захарою

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, який заявив, що готовий одружитись з Інес де Рамон, 20-річна Захара, викликала хвилю спекуляцій після того, як її помітили із блискучою каблучкою на обручковому пальці. Захару помітили біля ресторану Craig's у Голлівуді. Вона намагалася залишатися непомітною, сховавши обличчя під чорну бейсболку, але увагу папараці привернула загадкова прикраса на її пальці. Особливо інтригуючим стало те, що її супутником того вечора був молодий актор Елайджа Купер, який також навчається у коледжі Морхаус в Атланті.

Фотографії, отримані Page Six, показують, як Захара сідає на пасажирське сидіння автомобіля, керованого Купером. Молоді люди мали розслаблений вигляд та кокетливо усміхалася одне одному, що лише підсилює чутки про можливі романтичні стосунки.

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Захара. Фото Page Six
Увагу папараці привернула загадкова прикраса на пальці Захари. Фото Page Six

Жоден із представників голлівудської пари — ні Анджеліна Джолі, яка нещодавно святкувала 50-річчя, ні Бред Пітт — поки не прокоментував ситуацію. Захара, яка підтримувала свою матір після розлучення з Піттом, навіть відмовилася від батьківського прізвища.

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Як раніше повідомляли «ФАКТИ», біологічна донька Анджеліни Джолі і Бреда Пітта змінила ім’я.

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