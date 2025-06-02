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Напередодні ювілею: інсайдери розповіли, чи прийняла Анджеліна Джолі факт свого старіння
4 червня актриса Анджеліна Джолі, якій потрібен захист від власної охорони, святкуватиме своє 50-річчя. Напередодні дати інсайдери розповіли журналістам, що володарка премії «Оскар» приймає своє старіння. Джерело зазначило: «Джолі цінує старіння, бо вона втратила маму молодою», повідомляє geo.tv.
Мама Джолі Маршелін Бертран померла у 2007-му у віці 56 років через рак яєчників.
Також джерело додало, що Джолі збирається повернутися до своєї роботи у фонді. Акторка, яка має шістьох дітей з колишнім чоловіком Бредом Піттом, заснувала Фонд Меддокса Джолі-Пітта у 2023 році, названий на честь її старшого сина. Фонд надає підтримку громаді, яка живе в бідності в Камбоджі.
«Вона повертається до роботи у фонді, оскільки її родина менше потребує її», — поділилося джерело.
Варто зазначити, що це сталося після того, як Джолі, яка присвятила майже 20 років свого життя філантропічній роботі, вразила публіку Каннського кінофестивалю своєю промовою. Використовуючи увагу Канн, Джолі закликала до глобальної справедливості, сказавши: «Я думаю про такі фільми, як „Тінь мого батька“, прем'єра якого відбудеться тут, у Каннах. Все, що може зробити міжнародне кіно доступнішим, є необхідним і бажаним».
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що велика зміна в житті Анджеліни Джолі не за горами.
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