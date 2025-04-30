Не можу в це повірити: популярний співак не зміг стримати сліз

Популярний співак MÉLOVIN, який шокував зізнанням, розплакався під час прямого включення зі своїми шанувальниками. Відомо, що у день жалоби за загиблими під час ракетного обстрілу росіянами 24-го квітня, артист випустив танцювальну пісню «Тормоз чи на газ» та запустив благодійний збір на 1 мільйон гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Ці кошти MÉLOVIN обіцяв направити колишньому військовому Олександру Поліщуку, родина якого постраждала внаслідок обстрілу Києва. Дружина Олександра загинула, а він залишився без житла, документів і речей із 1,5-річною донькою на руках. Всього за чотири дні кошти були зібрані і співак закрив збір.

Фото из открытых источников

— Я просто не можу в це повірити, — звернувся зі сльозами на очах до своїх підписників MÉLOVIN. — Взагалі. 1 000 000 гривень за чотири дні… Це фантастика! Я хочу подякувати кожному, хто долучився до збору, хто віддавав останнє, для кого це був не просто збір! Чекаю зустріч із Олександром, або як це буде відбуватися — зараз будемо розуміти. 4 дні! Це того вартувало — випустити пісню, отримати купу хейту за те, що вона вийшла у день жалоби, але натомість зібрати мільйон. Дякую кожному!

РЕКЛАМА

Співак ще раз пояснив свою позицію стосовно стійкості і сміливості бути потрібним тут і зараз.

— У день скорботи всі мовчали, — написав артист. — Одні — від жалю. Інші — від зручності. Той, хто «заспівав», зібрав мільйон на життя. Ті, хто мовчали, зібрали лайки на свою святість. Біль не завжди ходить у чорному. І любов не завжди просить дозволу. Моральність без дії — тільки тінь…

Шанувальники відгукнулися на чуттєвий допис співака та подякували у коментарях.

РЕКЛАМА

— Коли зло нищить — добро гуртується, — додали у мережі. — Ти зміг стати каталізатором добра, я тебе щиро вітаю. Такі епізоди дають надію.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», репер Потап вчергове обурив мережу.

Фото із соцмереж

РЕКЛАМА

102

Читайте нас у Facebook