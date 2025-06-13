Кременчуцькі рятувальники витягнули чоловіка з 45-метрового кар’єра (фото, відео)

Кожен день ДСНС рятує українців з-під завалів після ракетно-дронових атак росіян. Але 10 червня фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення Кременчуцького райуправління ДСНС України у Полтавській області провели незвичну рятувальну операцію. Вони підняли на поверхню 40-річного чоловіка, який випадково опинився на дні 45-метрового кам’яного кар’єра і не міг звідти самостійно вибратися.

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Місце пригоди

Загалом кар’єр акціонерного товариства «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц», який знаходиться у межах міста, обнесений огорожею, аби запобігти подібним інцидентам. Тому незрозуміло, яким чином необачний мешканець Кременчуцького району опинився поза огорожею. Швидше всього, просто переліз через неї і впав униз. Каже, в тому місці опинився випадково.

Приглушений крик про допомогу, який доносився з глибокого кар’єра, також випадково почув один з перехожих і зателефонував на номер 112. Було близько 18:00.

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— На місце пригоди терміново виїхав пожежно-рятувальний підрозділ, — розповіла «ФАКТАМ» головна інспекторка Кременчуцького райуправління ДСНС України у Полтавській області Ірина Вітко. — Орієнтиром для пошукових робіт став мопед, залишений потерпілим на краю урвища. Та, щоб виявити чоловіка у глибокій ямі, фахівці змушені були підняти вгору квадрокоптер, бо побачити його заважали густі зарослі. Установивши координати перебування необачного мешканця, один із рятувальників, одягнувши спеціальне обладнання, спустився до чоловіка на дно кар’єру по складному кам’янистому рельєфу. Того вдалося підняти на поверхню за допомогою спеціальної рятувальної системи з мотузками та поясом.

За словами Ірини Вітко, потерпілий втратив взуття, тому не завжди міг самостійно йти ногами по кам’янистій місцевості, де, звісно ж, немає доріжок. На окремих ділянках рятувальнику доводилося його нести на собі…

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Операція з порятунку зайняла три години й закінчилась буквально перед заходом сонця.

Медики оглянули потерпілого на місці й доправили до лікарні. Стан пацієнта вони оцінили як задовільний.

Скільки провів чоловік на глибині кар’єра, достеменно невідомо. Імовірно, не більше кількох годин.

Але, безперечно, він народився у сорочці.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що полтавські лікарі виконали унікальну операцію без жодного розрізу и врятували пацієнта … від власного персня.

Фото, відео надані Іриною Вітко

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