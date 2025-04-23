Врятували… від перстня: полтавські лікарі виконали унікальну операцію без жодного розрізу

2,5 години знадобилось мультидисциплінарній команді фахівців Полтавської обласної клінічної лікарні, аби дістати каблучку, що застряла у стравоході пацієнта, не вдаючись до хірургічного втручання.

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Сторонні тіла у стравоході не рідкість, але цей випадок став справжнім професійним викликом для обласних медиків. Лише завдяки майстерності, кмітливості та командній роботі безкровна операція закінчилась успішно.

Кремезного чоловіка віком близько 30 років «швидка» доставила до приймального відділення клінічної лікарні у критичному стані. Виявилося, він випадково проковтнув перстня у вигляді людського черепа.

— По суті, перстень застряг у стравоході, як корок у горлі винної пляшки, — каже лікар-ендоскопіст Олексій Перогов. — Оскільки він був обернений порожниною вниз, за нього ніяк було зачепитись інструментами. До того ж гострі края прикраси пошкодили слизову стравоходу й там зібралась кров, перемішана з слиною.

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Лікар-ендоскопіст Олексій Перогов

Та все ж було ухвалено рішення видаляти інородне тіло без зовнішнього розрізу. Команду Олексію Перогову склали хірург Іван Бєлінський, анестезіолог Микола Наталенко й медсестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії Катерина Мартиненко.

— Під контролем ендоскопа я знайшов маленьку шпаринку між стінкою стравоходу і перстнем. Завів туди петельку і через щілинку, яку вона утворила, відтягнув слизову, збільшивши отвір, — розповідає про деталі операції Олексій Перогов. — У нього колега ввів катетер Фогарті з невеликою кулькою, що надувається, на кінці, який застосовується для видалення тромбів та емболів з артерії. При таких втручаннях спущена кулька вводиться до місця непрохідності, після чого надувається й катетер витягується. При цьому він захоплює тромб чи ембол. На жаль, у нашому випадку балон при натягуванні розірвався. Та все ж він свою справу зробив — перстень перевернувся. Після цього за допомогою спеціальних щипців хірург протягнув у перстень шовкову нитку й висмикнув його, як пробку.

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Перстень, що завдав такого клопоту лікарям та пацієнту

Наразі стан пацієнта оцінюється як задовільний. Він приймає препарати для загоювання рани на слизовій стравоходу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що київські хірурги врятували дівчинку з Молдови. Це друга дитина у світі, якій почали робити операцію на відкритому серці в перші ж хвилини життя.

Фото пресслужби КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В. Скліфосовського» та Полтавської обласної ради

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