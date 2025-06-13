Окупація чи тиск: експерт розповів, чого очікувати на Сумському напрямку від ворога і в чому його головна мета

Починаючи з кінця травня російські окупанти різко активізували свої дії на Сумському напрямку. Наслідком цього може стати окупація обласного центру, але найімовірніше завдання у росіян тут зовсім інші.

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Про це «ФАКТАМ» розповів військовий експерт Дмитро Снєгірьов, за словами якого для окупантів Суми сьогодні скоріше політична, ніж військова ціль. Але при цьому є завдання й військового характеру, яке націлене на Курський напрямок.

Експерт нагадує, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що на Сумському напрямку окупанти накопичують оперативні резерви. За його словами, понад 50 тисяч росіян уже стягнуто до цього району. Як наголошує Дмитро Снєгірьов, за даними аналітиків громадської організації «Праве діло», оперативні резерви росіян передислоковані з тилових районів російської федерації на територію Курської області. Йдеться про підрозділи 44-го армійського корпусу Ленінградського військового округу.

Активізація російських військ на Сумському напрямку, на думку експерта, має першочергове не так військове, як політичне значення для країни-окупанта.

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Військове полягає у тому, щоб створити загрозу оперативного оточення українського угруповання у Курській області. Для цього вони обрали Юнаківку основним напрямом просування та намагатимуться взяти під контроль логістичний хаб Суми-Юнаківка-Суджа — ключовий пункт забезпечення угруповань Сил оборони на Курському та Білгородському напрямках.

Політичне завдання передбачає реалізацію на полі бою гучних заяв російського диктатора путіну про «буферну зону». І саме влітку росіяни намагатимуться розширити зону присутності на території України.

«На мій погляд, варто звернути увагу на основну складову російської операції — інформаційно-політичну компоненту. Йдеться про те, що „сумський фактор“ буде використаний окупантами та вже використовується для дипломатичного тиску на українське військово-політичне керівництво. Так, окупанти в оприлюдненому меморандумі висунули територіальні претензії до української сторони: або виведення підрозділів ЗСУ з контрольованих районів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, або рф масштабує театральні бойові дії, насамперед із Сумської, Харківської та загрози виходу на Дніпропетровськ», — каже Дмитро.

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За словами експерта, на жаль, окупанти мають певні тактичні успіхи та просування вглиб української території. Захоплено низку українських сіл, що належать до Хотинської та Юнаківської громад. Стратегічним завданням окупантів є вихід безпосередньо до населеного пункту Юнаківка з метою вогневого контролю над обласним центром Суми. Йдеться про неприцільні удари по житловій інфраструктурі. Це основне завдання окупантів.

Подібні вогневі удари мають на меті поширення панічних настроїв у населення, навіювання недовіри до центральної влади та військових, створення атмосфери хаосу з подальшим відпливом громадян в інші регіони та перевантаження соціальних систем.

Як писали раніше «ФАКТИ», низка експертів сумніваються, що росіянам під силу окупувати Суми.

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