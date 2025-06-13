Завжди був готовий допомогти побратимам: воїн з Львівщини загинув у стрілецькому бою на Сумщині

Страшна війна продовжує забирати життя наших воїнів. У Винниківську громаду прийшла страшна звістка — у бою поліг Артем Кіребко. У серпні йому мало виповнитись 34 роки. Про це повідомив начальник відділу «Офіс Львівської громади у м. Винники» Богдан Шустер.

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«Артем здобув освіту у Львівському інституті міжрегіональної академії управління персоналом на факультеті правознавства. Працював на різних підприємствах. Захопленням Артема був футбол, цікавився спортом та любив малювати. В 2017 році одружився, у подружжя народилась донька», — йдеться у повідомленні.

В 2025 році Артем Кіребко став на захист країни до лав десантно-штурмового батальйону 95-ої бригади. Завжди був готовий допомогти побратимам, виконував обов’язки відмінно, користувався авторитетом серед колег та підлеглих.

«Воїн мав добрий рівень мотивації до військової служби та професійного самовдосконалення», — додає Шустер.

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На жаль, багатьом планам бійця не судилось збутись. 3 червня він був на своєму останньому бойовому завданні. Сталося це у населеному пункті Макіївка Сумської області, в стрілецькому бою захисник отримав смертельні поранення.

У Артема залишилися дружина Уляна, донька Єва, батько мати і сестра.

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель у бою солдата із Сумщини, який попри отримані поранення, повертався у стрій.

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