Рік рідні сподівались і чекали: на Вінниччині попрощалися з воїном, який прийняв останній бій на Донеччині

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У Брацлавській громаді з квітами, державними прапорами, стоячи навколішки, провели в останню путь героя Олександра Ілясова. Він до останнього виборював перемогу України. Йому навіки 33 роки, повідомляє Тульчинська районна державна адміністрація:
«Молодий, сміливий, відданий Україні, Олександр став на захист рідної землі, виборюючи для нас свободу і майбутнє. Солдат служив майстром групи регламенту та ремонту навчально-тренувального комплексу підрозділів протиповітряної оборони загальновійськового полігону», — кажуть земляки.
Відомо, що у червні 2024 року під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Невельське Донецької області Олександр зник безвісти. Весь цей час рідні сподівались, що він живий, у полоні. Але днями отримали сповіщення про збіг ДНК.
«Встановлено, що Олександр загинув внаслідок мінно-вибухової травми. Його подвиг — це не лише героїзм, а й нагадування про страшну ціну, яку ми всі платимо за незалежність», — повідомила Тульчинська районна держадміністрація.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Харківщині росіяни атакували саперів під час розмінування сільгоспугідь. Один сапер загинув, ще двоє його колег поранені.
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