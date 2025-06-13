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Плюс 10 кілограмів: переможниця «Холостяка» шокувала зізнанням
Переможниця проєкту «Холостяк», волонтерка Інна Бєлєнь, яка показала свого коханого, налякала підписників. На сторінці у соціальному додатку дівчина виклала світлини з операційної та повідомила, що запланована операція пройшла не зовсім за планом. За словами Інни, вона давно збиралася зробити пластику грудей та зізналася у проблемах зі спиною.
«День, коли я нарешті зробила це», — так Інна підписала відео, на якому показує кроки до та після операції.
Бєлєнь розповіла, що з дитинства у неї був сильний сколіоз і це далося взнаки після того, як вона почала набирати вагу.
«Різниця в довжині ніг — 4 сантиметри, — написала дівчина. — Я носила корсети з металевими вставками, ходила на ЛФК, щодня плавала… Другий переломний момент стався вже в юності. Гормональний збій, стрес перед вступом… Плюс 10 кілограмів буквально за короткий час. Я навіть не уявляла, що емоції можуть так сильно впливати на фізичний стан.
Коли втрачаєш 10 кг — з пишних і підтягнутих грудей виходить форма, яку вже не дуже хочеться бачити без бюстгальтера".
Бєлєнь наважилася на операцію, а під час підготовки вирішила ще змінити форму підборіддя. Підписники відреагували на зізнання Інни, але зауважили, що дівчина маніпулює аудиторією.
«Ну зробила ти ті груди — красуня! — відповіли у коментарях. — Але навіщо ж з цього робити невідомо що? Я спочатку абсолютно інше подумала… Знімати то все професійно і навіть у блогерів рекламу замовляти, щоб ту „інтригу“ тримали заради цього? Вже немає іншого приводу аудиторію нагнати…»
«І нехай усі красиві дівчата стають ще красивішими, — побажали у мережі. — Клас! Адже самовдосконаленню немає меж. Бажаю легкої реабілітації й вітаю!»
Раніше Інна назвала реальну причину розриву з Олександром «Тереном».272
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