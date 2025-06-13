Українські розвідники паралізували роботу російської митниці, податкової служби та залізниці

Хакери Головного управління розвідки Міноборони України, які раніше завдавали кіберудару по мережевій інфраструктурі російського Північно-Кавказького федерального університету, провели успішні атаки на ресурси російської податкової та митної служби, що на деякий час паралізувало внутрішній документообіг.

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Як пише «Суспільне», посилаючись на джерела у спецслужбах, також під атаками перебували дотичні до митниці та податкової служби сервіси.

Серед них, зокрема, провідний російський розробник цифрових сервісів для бухгалтерії та бізнесу «Контур», національна система цифрового маркування «Честный знак» та сервер електронного підпису «ГосКлюч».

Мала проблеми й російська залізниця — було заблоковано купівлю квитків на потяги через сайт та мобільний застосунок. Найбільше на це скаржилися у Санкт-Петербургзі, Тверській та Свердловській областях росії.

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Раніше у військовій розвідці повідомляли про підрив військового товарного потягу на залізниці під Мелітополем, який прямував до окупованого Криму.

Фото Pixabay

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