Кабмін передав частину функцій від органів соцзахисту до Пенсійного фонду: що важливо знати

В Україні, де у разі звільнення на пенсію можна вийти достроково, частину функцій з призначення й виплати деяких видів соціальних допомог Кабінет міністрів передав від органів соціального захисту до Пенсійного фонду України. Про це повідомив постійний представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

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Так, з 1 липня фонд займатиметься призначенням та виплатою допомоги особам без права на пенсію, людям з інвалідністю та дітям з інвалідністю. Також він видаватиме відповідні посвідчення, які передбачені при призначенні соціальної допомоги, згідно із законодавством, пише На пенсії.

Для оформлення соцдопомоги особи, які не мають права на пенсію, мають надати такі документи:

- Заява за формою.

- Декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням допомоги, за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики (у разі потреби).

- Копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи).

- Копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна).

- Копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено.

- Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, посвідчення біженця або посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідки на постійне проживання або посвідки на тимчасове проживання (у разі потреби).

- Копія довідки про реєстрацію місця проживання.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як людині, яка вийшла на заслужений відпочинок, перевірити правильність нарахування пенсійних виплат.

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