У разі звільнення на пенсію можна вийти достроково, але є умови: у ПФУ пояснили нюанси

Згідно з українським пенсійним законодавством, громадяни мають право вийти на заслужений відпочинок з урахуванням віку та наявності страхового стажу: у 60 років (страховий стаж — щонайменше 32 роки у 2025 році), у 63 роки (страховий стаж — щонайменше 22 роки) та у 65 років (страховий стаж — 15 років).

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Втім, бувають випадки, коли дозволяється вийти на пенсію раніше. Одна з категорій, яка має на це право, — особи, яких звільнили з роботи з ініціативи роботодавця у зв’язку зі змінами в організації праці (скорочення, ліквідація, реорганізацію, банкрутство підприємства). Як пояснюють в Пенсійному фонді України, люди мають право на дострокову пенсію за віком, якщо на день звільнення їм залишалося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку.

Таким чином фахівці відповіли на запитання жінки, яка працювала в освітньому закладі, що наразі призупиняє свою діяльність. Дописувачку вільнили, на цей момент вона мала 32 роки стажу, але до 60-річчя їй залишався ще рік та три місяці

Для того, аби скористатися можливістю вийти на пенсію раніше, у людини має бути:

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страховий стаж — 35 років для чоловіків та 30 років для жінок;

реєстрація в центрі зайнятості протягом 30 днів після звільнення;

відсутність підходящої роботи протягом 7 днів з моменту реєстрації.

«Якщо підходяща робота відсутня, зареєстрований безробітний подає до Центру зайнятості заяву про отримання клопотання до Пенсійного фонду України та про припинення реєстрації в центрі зайнятості», — зазначили в ПФУ та додали, що заява про призначення дострокової пенсії за віком подається до територіального органу Пенсійного фонду України особою не раніше ніж протягом наступного дня після припинення її реєстрації як безробітної.

Раніше експерт з пенсійних питань пояснював, як людині, яка вийшла на заслужений відпочинок, перевірити правильність нарахування їх пенсійних виплат.

Фото Pixabay

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