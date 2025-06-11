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Україна

Вночі ворог масовано атакував дронами Харків та Одеську область: є жертви (фото, відео)

8:57 11 червня 2025
Росіяни у ніч на 11 червня обстріляли Харків та Одеську область

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. У ніч на 11 червня (із 22.00 10 червня) противник атакував 85-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також балістичною ракетою Іскандер-М. Про це повідомили в Повітряних Силах ЗСУ.

«Основні напрямки повітряного удару — Харківщина, Донеччина та Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 40 — збито вогневими засобами ураження, 9 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) у 2 локаціях», — йдеться у повідомденні.

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В Харкові дві людини загинуло. Про це повідомили в ДСНС України.

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«Унаслідок масованого удару ворожих безпілотників по Харкову загинули 2 людини, ще щонайменше 37 отримали поранення, серед них 5 дітей. Пошкоджено багатоповерхові будинки, приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти. У Слобідському та Основ’янському районах спалахнули пожежі. На місцях працюють рятувальники, поліція, медики та комунальні служби. Тривають рятувальні роботи, евакуація мешканців і ліквідація наслідків», — йдеться у повідомленні.

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За даними міського голови Харкова Ігоря Терехова, одне з влучань прийшлося у житлову багатоповерхівку. У пʼятиповерховому будинку горіли більше 15 квартир.

«З 00:31 до 00:40 ворог завдав удару 17-ма ударними дронами типу „шахед“ по двох районах Харкова — Слобідському та Основʼянському. Є прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Палаючі квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна. Попередньо маємо 2 загиблих і 37 постраждалих, серед них — 5 дітей. Кількох людей вдалося врятувати з охоплених вогнем осель. Пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об’єкти», — повідомив він.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, кількість постраждалих зросла до 60, серед яких 9 дітей. Загинули дві людини: 66-річний чоловік та жінка 47 років.

Також росіяни атакували Одесу. Руйнувань та пошкоджень зазнали дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі та цивільні плавзасоби. Про це повідомили в ДСНС України.

«На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, ніхто не постраждав», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днями Рівненщина вночі пережила наймасштабнішу атаку з початку вторгнення.

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