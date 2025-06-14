Найбільш відомі британці: Чарльз III вручив нагороди від Королівського фонду (відео)

Незважаючи на важкий стан здоров'я короля Великобританії Чарльза III, він не збирається відмовлятися від публічності і «ховатися» в своїх палацах. Позавчора, 12 червня, монарх провів спеціальну церемонію вручення нагород від свого фонду, на яку зазвичай запрошуються знаменитості зі «списку А» — «найбільш відомі» британці.

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Цього разу до Сент-Джеймського палацу запросили Девіда Бекхема, Меріл Стріп, Кейт Вінслет та інших людей, які відомі практично у всьому світі видатними проєктами. Звичайно, кожен із запрошених не міг не скористатися нагодою.

Так, колишній гравець «Манчестер Юнайтед» і збірної Англії Бекхем, який минулого року став послом фонду, схилив голову і привітав короля Карла III словами «Ваша Величність», коли монарх перед врученням нагород проходив повз їхню шеренгу.

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Також 76-річний Чарльз зупинився, щоб поговорити з моделлю Пенні Ланкастер, дружиною рок-зірки Рода Стюарта, яка розповіла королю, що розводить бджіл у їхньому шотландському маєтку.

Кейт Вінслет, яку помічники короля назвали «другом фонду», цього разу якось сказала королю: «Тримайтеся, Ваша Величносте, я вас прикрию». Королівські джерела припустили, що британська акторка мала на увазі стан здоров'я короля, і що її підтримка благодійного фонду у майбутньому зросте.

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Ще одним несподіваним гостем стала голлівудська акторка «королівського рівня» Меріл Стріп. Триразова володарка премії «Оскар», яку королівські помічники назвали «подругою фонду», сказала Чарльзу «Ні про що не шкодую».

Як виявилося, раніше в інтерв'ю британським ЗМІ Стріп розповіла, що коли була дитиною, то хотіла стати принцесою і вийти заміж за принца Чарльза. Але коли зустріла його, то у нього вже була Діана. І тепер Чарльз і акторка часто жартують про те, чи стала б Меріл Стріп відомою на весь світ, якби вибрала інший шлях.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, з якою метою старший син короля Чарльза покликав на своє весілля своїх чотирьох колишніх дівчат.

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