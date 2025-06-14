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Найбільш відомі британці: Чарльз III вручив нагороди від Королівського фонду (відео)
Незважаючи на важкий стан здоров'я короля Великобританії Чарльза III, він не збирається відмовлятися від публічності і «ховатися» в своїх палацах. Позавчора, 12 червня, монарх провів спеціальну церемонію вручення нагород від свого фонду, на яку зазвичай запрошуються знаменитості зі «списку А» — «найбільш відомі» британці.
Цього разу до Сент-Джеймського палацу запросили Девіда Бекхема, Меріл Стріп, Кейт Вінслет та інших людей, які відомі практично у всьому світі видатними проєктами. Звичайно, кожен із запрошених не міг не скористатися нагодою.
Так, колишній гравець «Манчестер Юнайтед» і збірної Англії Бекхем, який минулого року став послом фонду, схилив голову і привітав короля Карла III словами «Ваша Величність», коли монарх перед врученням нагород проходив повз їхню шеренгу.
Також 76-річний Чарльз зупинився, щоб поговорити з моделлю Пенні Ланкастер, дружиною рок-зірки Рода Стюарта, яка розповіла королю, що розводить бджіл у їхньому шотландському маєтку.
Кейт Вінслет, яку помічники короля назвали «другом фонду», цього разу якось сказала королю: «Тримайтеся, Ваша Величносте, я вас прикрию». Королівські джерела припустили, що британська акторка мала на увазі стан здоров'я короля, і що її підтримка благодійного фонду у майбутньому зросте.
Ще одним несподіваним гостем стала голлівудська акторка «королівського рівня» Меріл Стріп. Триразова володарка премії «Оскар», яку королівські помічники назвали «подругою фонду», сказала Чарльзу «Ні про що не шкодую».
Як виявилося, раніше в інтерв'ю британським ЗМІ Стріп розповіла, що коли була дитиною, то хотіла стати принцесою і вийти заміж за принца Чарльза. Але коли зустріла його, то у нього вже була Діана. І тепер Чарльз і акторка часто жартують про те, чи стала б Меріл Стріп відомою на весь світ, якби вибрала інший шлях.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, з якою метою старший син короля Чарльза покликав на своє весілля своїх чотирьох колишніх дівчат.159
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