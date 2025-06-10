З’явилися шокуючі подробиці про стан хворого на рак Чарльза III: «Горе та біль»

Онкологічне захворювання короля Чарльза III носить «цілком невиліковний» характер.



Про це пише RadarOnline з посиланням на королівського кореспондента Каміллу Томіні.



Вона стверджує, що, за словами експертів, король «скоріше помре з раком, ніж від раку». І незважаючи на явне покращення його стану, повне одужання малоймовірне.

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Уточнюється, що у зв'язку із самопочуттям Чарльз також не планує повертатися до Букінгемського палацу після ремонту і залишиться в Кларенс-Хаусі разом із королевою Каміллою.

Сам король наполягає на тому, що він «по той бік» боротьби з онкологією, і запевняє: громадськості не варто турбуватися про його стан.

Проте інсайдери все ж наголошують, що все не так просто. Так, Чарльз повернувся до роботи і працює на повну силу — хоч і з деякими коригуваннями графіку, але насправді він докладає величезних зусиль, щоб робити це на тлі хвороби. Він багато часу проводить у власному саду та займається живописом.

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«Він знає, що знаходиться на заході свого життя, і деякі з композицій досить меланхолійні, враховуючи серйозність його становища через діагноз раку. Він спрямовує горе та біль, які він відчуває, у своє мистецтво», — стверджують інсайдери.

Раніше «ФАКТИ» писали, з якою метою принц Вільям свого часу «зіштовхнув лобами» Кейт Міддлтон, яка також боролася з онкологічним захворюванням, зі своїми колишніми дівчатами.

Фото The Royal Family

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