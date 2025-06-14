Окупанти похвалилися «труною на гусеницях» на Курському напрямку

Попри нищівне порвняння російської БМП-3 з американською БМП М2А2 Bradley ODS SA окупанти продовжують використовувати техніку на її базі. Щоправда такий зустрічається дедалі менше.

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Як повідомляє військовий експерт Андрій Харук, на Курському напрямку засвітився самохідний протитанковий ракетний комплекс «Хризантема-С». Цей комплекс опинився на озброєнні 810-ї бригади морської піхоти зс рф, що воює в Курській області.

Як зазначає експерт, комплекс не такий уже старий — його проектування почалося в 1990-х роках, але система наведення знаходиться на рівні другої половини 20-го століття. Справа в тому, що він використовує комбіновану систему наведення ракет: автоматичний радіолокаційний міліметровий діапазон та напівавтоматичну лазерну. Але є один нюанс — обидві системи наводять ракету у промені — радіо чи лазерному. У 1950-х роках це була інновація, але тепер це безнадійно застаріло.

Так, «Хризантема-С» може стріляти тільки прямим наведенням, тобто якщо бачить ціль, а та бачить її, що збільшує ризики вогню у відповідь. А за панування FPV-дронів та інших сучасних засобів ураження вивести самохідну пускову установку на пряме наведення означає неминуче і майже миттєве її знищення, упевнений Андрій Харук.

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Цей мінус погіршується тим, що як самохідне шасі вибрали БМП-3 з явно слабкою бронею, та ще й розмістили всередині корпусу відразу 15 ракет. У результаті в разі прямого влучення в «Хризантему-С» одночасний підрив її боєзапасу з 15 ракет не залишає шансів на виживання техніці та двом членам екіпажу.

Ймовірно, в росії знали про цей мінус, тому кількість «Хризантем-С» невелика й оцінюється в кілька десятків комплексів, які використовуються вкрай рідко.

«На російсько-українському фронті „Хризантеми-С“ з'явилися в перші дні широкомасштабного вторгнення. У липні 2022 р. пропагандисти виклали відео із двома машинами 9П157, зроблене десь у Херсонській області, на якому показано пуски ракет — хоч і незрозуміло, куди. І з того часу ці комплекси мені на фото/відео не траплялися — до цього фото з Курщини», — наголосив Андрій Харук.

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Тим часом ЗСУ використовують бронетехніку, яка рятує життя своїм екіпажам.

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