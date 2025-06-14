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Окупанти похвалилися «труною на гусеницях» на Курському напрямку
Попри нищівне порвняння російської БМП-3 з американською БМП М2А2 Bradley ODS SA окупанти продовжують використовувати техніку на її базі. Щоправда такий зустрічається дедалі менше.
Як повідомляє військовий експерт Андрій Харук, на Курському напрямку засвітився самохідний протитанковий ракетний комплекс «Хризантема-С». Цей комплекс опинився на озброєнні 810-ї бригади морської піхоти зс рф, що воює в Курській області.
Як зазначає експерт, комплекс не такий уже старий — його проектування почалося в 1990-х роках, але система наведення знаходиться на рівні другої половини 20-го століття. Справа в тому, що він використовує комбіновану систему наведення ракет: автоматичний радіолокаційний міліметровий діапазон та напівавтоматичну лазерну. Але є один нюанс — обидві системи наводять ракету у промені — радіо чи лазерному. У 1950-х роках це була інновація, але тепер це безнадійно застаріло.
Так, «Хризантема-С» може стріляти тільки прямим наведенням, тобто якщо бачить ціль, а та бачить її, що збільшує ризики вогню у відповідь. А за панування FPV-дронів та інших сучасних засобів ураження вивести самохідну пускову установку на пряме наведення означає неминуче і майже миттєве її знищення, упевнений Андрій Харук.
Цей мінус погіршується тим, що як самохідне шасі вибрали БМП-3 з явно слабкою бронею, та ще й розмістили всередині корпусу відразу 15 ракет. У результаті в разі прямого влучення в «Хризантему-С» одночасний підрив її боєзапасу з 15 ракет не залишає шансів на виживання техніці та двом членам екіпажу.
Ймовірно, в росії знали про цей мінус, тому кількість «Хризантем-С» невелика й оцінюється в кілька десятків комплексів, які використовуються вкрай рідко.
«На російсько-українському фронті „Хризантеми-С“ з'явилися в перші дні широкомасштабного вторгнення. У липні 2022 р. пропагандисти виклали відео із двома машинами 9П157, зроблене десь у Херсонській області, на якому показано пуски ракет — хоч і незрозуміло, куди. І з того часу ці комплекси мені на фото/відео не траплялися — до цього фото з Курщини», — наголосив Андрій Харук.
Тим часом ЗСУ використовують бронетехніку, яка рятує життя своїм екіпажам.294
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