Всесвіт і Таро готують для вас справжнє диво: у кого дуже скоро покращиться життя

Мольфар Макс Гордєєв радить завтра, 15 червня, попросити енергетичного захисту у своїх предків. А про те, кому Таро-гороскоп в другій половині червня обіцяє велике диво, розповідає з посиланням на Your Tango проєкт Styler.

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Риби

Ваша велика мрія дуже скоро стане реальністю! Карти Таро вказують на унікальний шанс досягти бажаного без жодних жертв. Просто довіртеся Всесвіту та прямуйте шляхом, який він для вас підготував. До кінця червня на вас чекає неминучий успіх.

Овен

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Час подумати про себе! Як давно ви відмовляли собі в маленьких радощах? Не дозволяйте проблемам затьмарити ваше щастя. Дуже скоро ви отримаєте звістку, яка стане чітким сигналом: «чорна смуга» закінчилася. Розправте крила і дозвольте собі насолоджуватися життям!

Лев

Приготуйтеся до чудових новин! Найближчі тижні принесуть вам звістки, які допоможуть забути про негаразди та знову повірити в дива. Залиште минуле позаду й сміливо відкривайте нову сторінку життя, адже на ній вас чекає безліч цікавих подій. Всесвіт допоможе вам «спалити мости» та почати все з чистого аркуша.

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Стрілець

Пригальмуйте та відпустіть контроль. Карти Таро радять вам не намагатися змінити те, що знаходиться поза вашою зоною впливу. Зовсім скоро ви почуєте щось, що надихне вас на початок чогось особливого. Саме зараз ідеальний час, щоб позбутися упереджень та всього застарілого.

Як писали «ФАКТИ», раніше мольфар Гордєєв склав гороскоп на перший місяць літа.

Фото: Pixabay

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