В рф уражено об’єкти ВПК з виробництва вибухових речовин, — Генштаб

В ніч на 14 червня в рф під удар знов потрапили важливі об’єкти воєнно-промислового комплексу.

За інформацією Генштабу ЗСУ, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по воєнних заводах російського агресора.

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Зокрема, уражено «Новокуйбишевський нафтохімічний завод» (ННК) у Самарській області. Це одне з провідних підприємств з виробництва компонентів вибухових речовин. У районі заводу сталися вибухи та почалася пожежа.

Також здійснено вогневе ураження комбінату «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї рф. Це одне з ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива. Підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії рф проти України.

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Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.

Комбінат — критичний елемент військово-промислового комплексу рф. Він виробляє до мільйона тонн аміаку та понад мільйон тонн аміачної селітри щороку — компонента для вибухівки та артилерійських снарядів.

З 2024 року на заводі розгорнуто виробництво водорозчинних добрив, які адаптуються до потреб військової хімії, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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У Генштабі зазначили, що результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, днями в рф загорівся оборонний завод у Чебоксарах, який виробляє антени та електроніку для крилатих та балістичних ракет ворога.

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