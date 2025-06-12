Жирна ціль: українські дрони вдарили по військовому заводу у Підмосков'ї

В ніч на 12 червня Сили оборони вразили у росії ще один завод ВПК, продукція якого використовується у російських ракетах.

Йдеться про завод «Резонит» у Московській області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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«В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки, у ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що результати вогневого ураження уточнюються.

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Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко назвав уражений «Резонит» в технопарку «Зубово» жирною ціллю.

Завод розташований близько за 40 кілометрів від центру Москви. На базі технопарку працюють підприємства, пов’язані з розробкою та модернізацією електроніки, мікросхем, систем навігації та елементів для ракетного і морського озброєння.

«Резонит"спеціалізується на виготовленні багатошарових друкованих плат, гнучких і гнучко-жорстких плат, високоточної мікроелектроніки.

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Зокрема, друковані плати 7-го класу точності, які виробляють «Резонит», використовуються, в аерокосмічній та оборонній промисловості.

«Плати, виготовлені на „Резониті“, інтегруються в системи управління польотом, навігації, наведення й передачі даних. Зокрема: в ракети Іскандер, Калібр, Х-101, дрони Орлан-10, Ланцет, Куб, а також у блоки наведення артилерійських систем», — уточнив Коваленко.

Нагадаємо, днями, після «візиту» «добрих» дронів, загорівся оборонний завод у російських Чебоксарах, який виробляє антени та електроніку для крилатих та балістичних ракет ворога.



А 8 червня масштабна пожежа спалахнула в окупованому Мелітополі в районі заводу «Гідромаш», який росіяни перетворили на свою ремонтну і військову базу.

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