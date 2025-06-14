Четверо іранських спортсменів загинули внаслідок ракетної атаки Ізраїлю (фото)

Ракетна атака Ізраїлю 13 червня по Ірану забрала життя чотирьох тамтешніх спортсменів.

Зокрема, Tehran Times інформує про загибель члена збірної Ірану з паділ-тенісу Парсі Мансура, який повертався додому з тренування.

ВІДЕО ДНЯ

«З серцем, повним скорботи та смутку, ми висловлюємо наші співчуття сім'ї цього спортсмена та іранській спортивній громадськості у зв'язку зі смертю Парсі Мансура, іранського спортсмена з падел-тенісу», — йдеться у заяві Федерації тенісу Ірану.

Також внаслідок обстрілу загинула іранська велогонщиця Наджме Шамс, яка під час ізраїльської атаки перебувала у Тегерані.

РЕКЛАМА

Не зумів вижити під час обстрілу і відомий іранський стрілець Хамід Тумарі (на фото у заголовку).

А от висхідна зірка іранського кінного спорту Мехді Пуладванд загинув разом зі своєю родиною — батьком, матір'ю та сестрою.

РЕКЛАМА

За неофіційними даними, 78 мирних жителів загинули і 329 отримали поранення внаслідок ізраїльських ударів по Тегерану та інших населених пунктах. У відповідь Іран запустив балістичні ракети, що були спрямовані і на військові цілі, і на житлові квартали Ізраїлю.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній баскетболіст збірної України загинув унаслідок ракетної атаки росіянами Львова.

Фото tehrantimes.com

РЕКЛАМА

91

Читайте нас у Facebook