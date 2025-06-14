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Четверо іранських спортсменів загинули внаслідок ракетної атаки Ізраїлю (фото)
Ракетна атака Ізраїлю 13 червня по Ірану забрала життя чотирьох тамтешніх спортсменів.
Зокрема, Tehran Times інформує про загибель члена збірної Ірану з паділ-тенісу Парсі Мансура, який повертався додому з тренування.
«З серцем, повним скорботи та смутку, ми висловлюємо наші співчуття сім'ї цього спортсмена та іранській спортивній громадськості у зв'язку зі смертю Парсі Мансура, іранського спортсмена з падел-тенісу», — йдеться у заяві Федерації тенісу Ірану.
Також внаслідок обстрілу загинула іранська велогонщиця Наджме Шамс, яка під час ізраїльської атаки перебувала у Тегерані.
Не зумів вижити під час обстрілу і відомий іранський стрілець Хамід Тумарі (на фото у заголовку).
А от висхідна зірка іранського кінного спорту Мехді Пуладванд загинув разом зі своєю родиною — батьком, матір'ю та сестрою.
За неофіційними даними, 78 мирних жителів загинули і 329 отримали поранення внаслідок ізраїльських ударів по Тегерану та інших населених пунктах. У відповідь Іран запустив балістичні ракети, що були спрямовані і на військові цілі, і на житлові квартали Ізраїлю.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній баскетболіст збірної України загинув унаслідок ракетної атаки росіянами Львова.
Фото tehrantimes.com91
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