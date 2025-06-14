Пенсійна реформа в Україні: як на виплати вплинуть «бали»

В Україні давно назріла пенсійна реформа, адже існуюча нині система пенсійних виплат не може задовольнити багатьох українців, так як не дотягує навіть до прожиткового мінімуму.

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В той же час багатьох пенсіонерів «лякають» наміри уряду реформувати пенсійну систему за допомогою запровадження «пенсійних балів», які нараховуватимуться за стаж — а чи не стане гірше? Про те, як працюватиме нова система, журналістам «Українських новин» пояснили у юридичній компанії «Мережа права».

За словами фахівців, пенсія складатиметься з двох частин і рахуватиметься за іншою формулою.

«Реформа має потенціал, але водночас — і серйозні загрози. Бали — це лише умовна одиниця обліку. Вартість одного бала не фіксована і залежить від держави. Тому всі розрахунки — лише орієнтовні», — стверджують юристи.

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Основні запропоновані зміни такі:

- пенсія складається з двох частин — базової (30% від мінімальної зарплати) і страхової (залежить від «пенсійних балів);

- «пенсійні бали» нараховуються за офіційний стаж роботи, кожен місяць з середньою зарплатою дає 10 таких балів;

- страхова частина розраховуються за формулою — кількість балів треба множити на вартість одного бала (яку щороку визначатиме уряд).

При цьому юристи запропонували для кращого розуміння розглянути реформу на уявному прикладі. Пенсіонер Дмитро 35 років працював офіційно, отримуючи середню зарплату. За кожен місяць він отримав 10 балів, загалом виходить 4200. Якщо вартість одного «пенсійного бала» становить 1,02 гривні, то це перетворюється у 4284 гривні. Разом з базовою частиною (1848 гривень) виходить пенсія у 6132 гривні.

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Нині пенсія в Україні розраховується інакше: середня зарплата за три роки множиться на індивідуальний коефіцієнт і на коефіцієнт страхового стажу. Той самий пенсіонер Дмитро за цих умов отримував би пенсію у 5269 гривень пенсії, тобто меншу майже на 900 гривень, адже його коефіцієнти становлять 1% і 0,35 відповідно, а середня зарплатня по країні — 15056 гривень.

Отже, зміни можуть дещо підвищити виплати українцям.

«Ідея з пенсійними балами — це спроба зробити систему більш прозорою, однак вона не вирішує головної проблеми низького рівня пенсійного забезпечення. Усі ключові показники — вартість бала, рівень базової пенсії — залишаються у повному розпорядженні уряду. У разі інфляційного тиску чи дефіциту бюджету це створює серйозні ризики для пенсіонерів», — зауважив адвокат Дмитро Корсун.

Серед потенційних переваг — стимул працювати офіційно й сплачувати внески й упорядкування принципів нарахування виплат. Однак також є ризики — високий рівень залежності від політичних рішень і стану бюджету, вразливість «пенсійних балів» перед інфляцією, відсутність реальних змін для тих, хто вже вийшов на пенсію.

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Поки пенсійна реформа не запрацювала, адже триває підготовка законодавчих змін. Але юристи радять готуватись до неї вже сьогодні, а саме: стежити за офіційними оновленнями, перевірити, чи коректно пораховані всі періоди стажу й чи враховані вони разом з даними про зарплату для розрахунку пенсії.

Нагадаємо, що словами заступниці міністерки соціальної політики Дарії Марчак, пенсійну реформу заплановано провести у липні, і після неї розмір підвищення у кожного пенсіонера залежитиме від того, скільки працює людина та яку зарплатню отримує (і, відповідно, і які сплачує соціальні внески).

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