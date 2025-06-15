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Непереможного боксера, який народився в росії, зарізали на вокзалі в Берліні (фото)
Непереможного боксера-професіонала Абу Юсупова (9 перемог, 7 з них — нокаутом, 1 нічия, жодної поразки), який народився у російській Чечні, вбили у столиці Німеччини, де він жив із сім'єю, повідомляє Tagesspiegel. Раніше знаменитий боксер загинув у 35 років через шість днів після завоювання титулу чемпіона світу.
Трагедія сталася на площі перед залізничною станцією Гезундбруннен на північній околиці Берліна, де Юсупов, за даними ЗМІ, отримав смертельне ножове поранення в ділянку шиї під час конфлікту з групою невідомих (імовірно — афганців). Попри зусилля лікарів, боксер помер у лікарні від отриманих травм. Поліція веде інтенсивний пошук підозрюваних.
«Уся родина WBC та її президент Мауріс Сулейман висловлюють найглибші співчуття сім'ї та друзям Абу в цей скрутний час», — йдеться в заяві Всесвітньої боксерської ради.
Додамо, що у Абу Юсупова на прізвисько Вовк, який у своєму останньому бою переміг у січні рішенням суддів грузинського боксера Гіоргі Канделакі, залишилися дружина та троє дітей.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий український боксер помер у 45 років.
Фото із соцмереж, tagesspiegel. de3820
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