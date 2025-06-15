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Ударні дрони навідалися на військовий аеродром під Воронежем (відео)

9:57 15 червня 2025
Дрони атакували аеродром у Воронізькій області рф, фото скриншот відео

Російські військові аеродроми — законна ціль українських дронів. Так, днями ударні дрони атакували аеродром у Бутурлинівці (Воронезька область рф), де базується ударна авіація росії, передає Telegram-канал Supernova+.

Нічна атака сталася 13 червня 2025 року. Місцеві чули близько 15 вибухів.

Аеродром розташований приблизно за 3 км від населеного пункту Бутурлинівка Воронезької області, де базується 899-й гвардійський штурмовий авіаційний Оршанський полк.

Від державного кордону України аеродром знаходиться на відстані приблизно 200–250 км.

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Нещодавно українські БПЛА атакували аеропорт «Брянськ», знищивши російський військовий гелікоптер Мі-8 та пошкодивши Мі-35. Також було уражено склад боєприпасів.

Нагадаємо, в ніч на 14 червня українські дрони завдали ураження по воєнних заводах російського агресора, які виробляють вибухівку. Під удар потрапили комбінат «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї рф. Це одне з ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива. Підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії рф проти України. Крім того, було уражено «Новокуйбишевський нафтохімічний завод» у Самарській області. Це одне з провідних підприємств з виробництва компонентів вибухових речовин.

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