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Дзідзьо зворушливо привітав SLAVIA з народженням первістка (фото)

13:45 15 червня 2025
Михайло Хома, фото https://www.instagram.com/p/DKcVq9OISri/?img_index=2

Популярна співачка Slavia, колишня дружина Михайла Хоми (DZIDZIO), тиждень тому народила первістка.

Артистка поділилася радістю в Instagram, де опублікувала фото та допис про появу сина.

Хома тепло привітав її й побажав щастя та благословення малюку й батькам.

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«Щиро вітаю з народженням малюка. Нехай дитятко буде благословенне і щасливе, а батьківство принесе вам багато радості», — написав він.

SLAVIA не залишила слова без відповіді. Вона подякувала артисту та побажала йому пережити це щастя у майбутньому.

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«Дякую, Михась. Бажаю і тобі відчути радість батьківства, коли прийде найкращий час», — відповіла колишня дружина.

SLAVIA та DZIDZIO були разом майже 20 років, з яких 8 — в офіційному шлюбі. Вони познайомилися під час навчання у музичному училищі та разом співали у гурті «Друзі». Одружилися у 2013 році, а у 2021 році офіційно розлучилися. Разом з тим, артисти підтримують контакт, між ними досить дружні стосунки.

Дитину SLAVIA (справжнє ім'я — Ярослава) народила у другому шлюбі. Її чоловік — підприємець Андрій Павлюк. Пара побралася на початку червня.

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