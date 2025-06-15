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Дзідзьо зворушливо привітав SLAVIA з народженням первістка (фото)
Популярна співачка Slavia, колишня дружина Михайла Хоми (DZIDZIO), тиждень тому народила первістка.
Артистка поділилася радістю в Instagram, де опублікувала фото та допис про появу сина.
Хома тепло привітав її й побажав щастя та благословення малюку й батькам.
«Щиро вітаю з народженням малюка. Нехай дитятко буде благословенне і щасливе, а батьківство принесе вам багато радості», — написав він.
SLAVIA не залишила слова без відповіді. Вона подякувала артисту та побажала йому пережити це щастя у майбутньому.
«Дякую, Михась. Бажаю і тобі відчути радість батьківства, коли прийде найкращий час», — відповіла колишня дружина.
SLAVIA та DZIDZIO були разом майже 20 років, з яких 8 — в офіційному шлюбі. Вони познайомилися під час навчання у музичному училищі та разом співали у гурті «Друзі». Одружилися у 2013 році, а у 2021 році офіційно розлучилися. Разом з тим, артисти підтримують контакт, між ними досить дружні стосунки.
Дитину SLAVIA (справжнє ім'я — Ярослава) народила у другому шлюбі. Її чоловік — підприємець Андрій Павлюк. Пара побралася на початку червня.239
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