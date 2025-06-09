- 09.06 22:27 Секрети вибору оливкової олії: обов'язково зверніть увагу на цей нюанс
- 09.06 22:00 Фантастично смачний соус: рецепт, перевірений роками
- 09.06 21:30 Дженніфер Лопес розпочала ремонт особняка: що відомо про її новий будинок
- 09.06 21:01 Жовті плями на одягу зникнуть миттєво: обов’язково спробуйте ці чудодійні способи
- 09.06 20:45 «Моя картина „Магія“ має містичну історію», — художниця Гелена Павленко
- 09.06 20:34 Два роки рідні чекали на диво: в бою на Запоріжжі поліг захисник зі Львівщини
- 09.06 20:06 Черешневий пиріг з лаваша: доступна випічка, яка точно буде вам до смаку
- 09.06 19:44 Не суперечать офіційним заявам: аналітики пояснили, що відбувається на кордоні Дніпропетровської області
- 09.06 19:30 Прибирають конкурентів: експерти про обмеження балотуватися для діючих мерів
- 09.06 19:17 «Відписуйтесь!»: відома шеф-кухарка потужно звернулася до підписників
- 09.06 19:15 Де безкоштовно дивитися Нова Зеландія — Україна: розклад трансляцій та ставки букмекерів на матч турніру Canadian Shield
- 09.06 19:01 Дівам — «Паж кубків» та непередбачуваність, Стрільцям — «Туз пентаклів» та важливий вибір: Таро-прогноз на 10 червня
А де обручки? Популярна співачка здивувала світлинами з чоловіком
Популярна співачка, колишня дружина артиста Дзідзьо Slavia (Ярослава Хома) знову одружилася. Її обранцем став підприємець Андрій Павлюк, якого вперше співачка показала у своєму кліпі «Дівка з перцем». Відомо, що наразі пара очікує народження дитини. На своїй сторінці у соціальній мережі Slavia повідомила, що знаходиться на 40-му тижні вагітності.
«Одружені! — написала артистка та показала фото з чоловіком біля відділу ДРАЦС у Житомирі. — Нам таки вдалося зареєструвати шлюб до народження дитинки. Обручки обирав коханий, за моїм бажанням.
Найважливіше встигли. З малюком домовились, чемно росте в животику. 40 тижнів. З дня на день очікуємо нашої зустрічі".
Підписники привітали молодят та звернули увагу на «особливі» обручки. Насправді, поки пара обійшлася без них.
«Вітаю! Щасливого подружнього життя! — написали у коментарях. — Приємно бачити вашу родину у Житомирі».
«Вітаю! — приєдналися до поздоровлень. — Ви дуже терпляча жінка. Щасливо шлюбу, радості і легких пологів».
«Так, а де обручки? — запитали у мережі. — Вітаю, довгих літ щастя та кохання!»
«Вітаю вас, — додали привітання. - Ви така гармонійна пара. Будьте щасливі у любові все ваше довге життя».
Раніше «ФАКТИ» писали, чому артистка приховує стать майбутньої дитини.378
Читайте нас у Facebook
Червень не вибачає помилок: як правильно підживити томати саме зараз, щоб виросли здорові та ароматні плоди
Близнюки та Терези можуть розраховувати на бонус, а в Овнів та Стрільців можливі несподівані витрати: фінансовий гороскоп на тиждень 9 — 15 червня
Дівам — «Паж кубків» та непередбачуваність, Стрільцям — «Туз пентаклів» та важливий вибір: Таро-прогноз на 10 червня