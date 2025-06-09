А де обручки? Популярна співачка здивувала світлинами з чоловіком

Популярна співачка, колишня дружина артиста Дзідзьо Slavia (Ярослава Хома) знову одружилася. Її обранцем став підприємець Андрій Павлюк, якого вперше співачка показала у своєму кліпі «Дівка з перцем». Відомо, що наразі пара очікує народження дитини. На своїй сторінці у соціальній мережі Slavia повідомила, що знаходиться на 40-му тижні вагітності.

ВІДЕО ДНЯ

«Одружені! — написала артистка та показала фото з чоловіком біля відділу ДРАЦС у Житомирі. — Нам таки вдалося зареєструвати шлюб до народження дитинки. Обручки обирав коханий, за моїм бажанням.

Найважливіше встигли. З малюком домовились, чемно росте в животику. 40 тижнів. З дня на день очікуємо нашої зустрічі".

РЕКЛАМА

Підписники привітали молодят та звернули увагу на «особливі» обручки. Насправді, поки пара обійшлася без них.

«Вітаю! Щасливого подружнього життя! — написали у коментарях. — Приємно бачити вашу родину у Житомирі».

РЕКЛАМА

«Вітаю! — приєдналися до поздоровлень. — Ви дуже терпляча жінка. Щасливо шлюбу, радості і легких пологів».

«Так, а де обручки? — запитали у мережі. — Вітаю, довгих літ щастя та кохання!»

«Вітаю вас, — додали привітання. - Ви така гармонійна пара. Будьте щасливі у любові все ваше довге життя».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, чому артистка приховує стать майбутньої дитини.

378

Читайте нас у Facebook