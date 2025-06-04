Підказує інтуїція: співачка Slavia про стать майбутньої дитини

Колишня дружина артиста Дзидзьо, популярна співачка Slavia, якій освідчився коханий, заінтригувала своїх підписників у мережі. На сторінці у соціальному додатку артистка виклала особисті світлини та запитала, кого саме вона народить — хлопчика чи дівчинку? Нагадаємо, Slavia знаходиться на останньому місяці своєї першої вагітності.

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«Хлопчик, чи дівчинка? — підписала фото співачка. — Хто вміє визначати по животику, або по чОмусь ще??? А в кого було таке, що готувались до народження дитини однієї статі, а народилась іншої?«

Відомо, що Slavia навмисно не хоче раніше дізнатися стать дитини, тому очікує пологів із хвилюванням. Думки у підписників артистки розділилися, але більшість вирішила, що народиться дівчинка.

«Дівчинка буде, так підказує моя інтуїція», — поділилися у коментарях.

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«Я думаю дівчинка, бо круглий животик, для хлопчика животик має бути гостріший, — висловили думку. — Але, хто б не був, головне здорове і щасливе дитятко! І здорова мама».

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«Дівчинка, — впевнені у мережі. - І без гендер-паті. Весь образ в рожевих тонах».

«Думаю, красуня буде, ще одна маленька Славія», — прокоментували світлини.

«Шкода, що скільки часу згаяли не з тим чоловіком, — натякнули на Дзидзьо. — Тепер відчуєте сімейне щастя і радість материнства. Хай буде все добре у вас і у дитинки! Вдалих і легких пологів».

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Раніше співачка вперше розповіла про свого коханого.

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