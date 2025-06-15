- 17:44 Приємні сюрпризи та нові перспективи: у середині червня п'ять знаків зодіаку отримають потужний імпульс від Всесвіту
- 17:43 Новим головним тренером збірної Італії призначено чемпіона світу, який виблискував з Шевченком у «Мілані»
- 17:24 КНДР надала росії небезпечні РСЗВ Type-75: чим це загрожує Україні
- 16:56 Ще один відомий український актор театру та кіно загинув на фронті
- 16:33 Можуть перетворити життя місцевих жителів на пекло: експерти про наступ на Сумщину
- 16:06 У Берліні невідомі тяжко поранили українця, дізнавшись про його національність
- 15:22 Не впевнені, що росіяни зупиняться: НАТО розширює супутникове спостереження за Україною та східним флангом
- 14:56 Іран готовий відмовитись від ядерної зброї: про що заявили у Тегерані
- 14:23 Атака Ізраїлю позбавляє путіна ключового дипломатичного інструмента, — експерт
- 14:02 Ексглава «Нафтогазу» «передбачає» подорожчання газу для українців через удари Ізраїлю по Ірану
- 13:45 Дзідзьо зворушливо привітав SLAVIA з народженням первістка
- 13:22 Заповнюємо бланк правильно: що писати в призначенні платежу, щоб не мати проблем із банком і податковою
На щиті: Україні повернули тіла 1200 полеглих героїв
За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих захисників.
«Сьогодні відбулося продовження репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям», — йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України, зазначили у штабі.
Також у штабі подякували за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.
Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.
Нагадаємо, 14 червня відбувся четвертий етап обміну полоненими між Україною та рф. Переважна більшість звільнених оборонців перебувала у полоні з 2022 року. Значна частина з них потрапила до росіян під час оборони Маріуполя. Більшість визволених захисників — це офіцери. Також частина звільнених — молодші за 25 років.58
Читайте нас у Facebook
Дівам — «Зірка», Стрільцям — «Закохані», а Козорогам — «Мир»: Таро-прогноз та поради карт на 15 червня
Приємні сюрпризи та нові перспективи: у середині червня п'ять знаків зодіаку отримають потужний імпульс від Всесвіту