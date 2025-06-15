На щиті: Україні повернули тіла 1200 полеглих героїв

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла ще 1200 загиблих захисників.

«Сьогодні відбулося продовження репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернуто ще 1200 тіл, які за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям», — йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України, зазначили у штабі.

Також у штабі подякували за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

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Найближчим часом слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл.

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Нагадаємо, 14 червня відбувся четвертий етап обміну полоненими між Україною та рф. Переважна більшість звільнених оборонців перебувала у полоні з 2022 року. Значна частина з них потрапила до росіян під час оборони Маріуполя. Більшість визволених захисників — це офіцери. Також частина звільнених — молодші за 25 років.

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