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Продовжуємо забирати наших людей із російського полону, — Зеленський
У суботу, 14 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими, про який Україна та рф домовилися під час другої зустрічі у Стамбулі.
Чергову групу важкохворих, тяжкопоранених та молоді звільнено з російського полону, повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії „поранені та важкохворі“ згідно з домовленостями у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими повернуто з російської неволі захисників, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям», — зазначив він.
Повідомляється, що в Україну повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.
За словами президента, переважна більшість звільнених сьогодні оборонців перебувала у полоні з 2022 року. Значна частина з них потрапила у полон під час оборони Маріуполя.
Зеленський також зазначив, що більшість визволених сьогодні захисників — це офіцери. Також частина звільнених — молодші за 25 років.
Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.
Захисники, яких звільнили з полону, пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
Президент також додав, що найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців.
Нагадаємо, 12 червня на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.
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