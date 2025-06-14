У суботу, 14 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими, про який Україна та рф домовилися під час другої зустрічі у Стамбулі.

Чергову групу важкохворих, тяжкопоранених та молоді звільнено з російського полону, повідомив президент України Володимир Зеленський.

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«Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії „поранені та важкохворі“ згідно з домовленостями у Стамбулі. Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими повернуто з російської неволі захисників, що мають поранення та проблеми зі здоров’ям», — зазначив він.

Повідомляється, що в Україну повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також Державної прикордонної служби, Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.

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За словами президента, переважна більшість звільнених сьогодні оборонців перебувала у полоні з 2022 року. Значна частина з них потрапила у полон під час оборони Маріуполя.

Зеленський також зазначив, що більшість визволених сьогодні захисників — це офіцери. Також частина звільнених — молодші за 25 років.

Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Курському напрямках.

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Захисники, яких звільнили з полону, пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Президент також додав, що найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців.



Нагадаємо, 12 червня на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

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